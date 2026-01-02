Die Kooperation von SPAR und der Tankstellenbetreiber SOCAR geht in Liesing die nächste Runde. Die neuen Standorte in der Altmannsdorfer Straße 200a sowie in der Endrestraße 69 bieten ab sofort ein modernes Einkaufserlebnis mit einem vielfältigen Sortiment zu Supermarktpreisen – und das sieben Tage die Woche mit großzügigen Öffnungszeiten. “Ganz gleich, ob frisches Gebäck, Snacks für unterwegs oder Produkte des täglichen Bedarfs: Bei uns gibt es alles zu den gewohnten SPAR-Supermarktpreisen – und das auch zu Randzeiten und an Feiertagen“, freut sich SPAR-Geschäftsführer Alois Huber.

SPAR express überzeugt durch ein eigens entwickeltes Shopkonzept: moderne Materialien, helle Farben und eine offene Raumgestaltung schaffen ein angenehmes Shoppingerlebnis. Auch an den beiden neuen Wiener Standorten erwartet die Kundschaft ein vielfältiges Sortiment – darunter frisch aufgebackenes Bio-Gebäck, Obst und Gemüse, Snacks, hochwertiger Kaffee sowie zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs.