Historiker erhält den speziellen Leon-Zelman-Preis

Der heurige Gewinner des Leon Zelman Preises ist der Historiker Johannes Glack. Wegen seiner “herausragenden wissenschaftlichen Leistungen”.

Der Leon Zelman-Preis wird seit 2013 an Personen oder Organisationen vergeben, die sich im Sinne Leon Zelmans (1928-2007) aktiv für die Erinnerung an die Shoah (Völkermord) einsetzen.

Würdigung eines Großen

Der Preis würdigt aber auch besonderes zivilgesellschaftliches Engagement, Eintreten gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Bildungs- und Jugendarbeit wie Projekte, die den interkulturellen Dialog fördern. Er erinnert an den langjährigen Leiter des Jewish Welcome Service und Herausgeber der Zeitschrift „Das Jüdische Echo“.

Das sagt die Jury

Die Jurybegründung für die heurige Vergabe: „Der Historiker Johannes Glack wird für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen sowie sein außergewöhnliches zivilgesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Darüber hinaus hat sich Glack in der Täterforschung einen Namen gemacht und tritt öffentlich wirksam einem lange vorherrschenden österreichischen Opfernarrativ entgegen.”

Die Verleihung findet am Donnerstag 17. September, 18:30 Uhr im Rathaus im Stadtsenatssitzungssaal statt.