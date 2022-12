Fokus Volkshilfe: Landstraßerin als Helferin

Rund 200 Frauen und Männer sind bei der Volkshilfe Wien als ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Zu diesen bewundernswerten Menschen gehört auch die Land­straßerin Trude Riener, die im Interview (unten) mit einem spannenden Hobby überrascht.

Hilfe

Die Volkshilfe Wien ist nicht nur in der Landstraße, sonder in ganz Wien tätig, um Menschen in Not zu helfen. „Wir stehen auf der Seite von benachteiligten Menschen“, meint Volkshilfe-Presse­sprecherin Julia C. Seidl im Gespräch mit dem WIENER BEZIRKSBLATT. „Nur durch das Hinsehen und Handeln ­können wir Brücken bauen und Menschen zusammenbringen“, so Seidl. Die Volkshilfe bietet eine Reihe von Leistungen an – dazu gehören kostenlose Sozialberatungen, wo im Erstgespräch die individuelle Situation von Not leidenden Menschen geklärt wird. Die Betroffenen werden dann bei Bedarf an professionelle Betreuungseinrichtungen weitergeleitet. Daneben gibt’s regelmäßige Spendenaktionen wie Weihnachtsmärkte oder Benefizveranstaltungen, die dann den

Menschen zugutekommen. Infos: www.volkshilfe-wien.at