Lange Nacht der Bewerbung: IT-Jobchancen online entdecken

Am 20. März findet die Lange Nacht der Bewerbung erneut als Online-Event für den IT-Bereich statt. IT-Talente können sich bequem von zu Hause aus mit Unternehmen vernetzen und in Bewerbungsgesprächen ihre nächsten Karriereschritte planen.

Die Lange Nacht der Bewerbung bietet Jobsuchenden eine ideale Gelegenheit, in echten Bewerbungsgesprächen zu erfahren, welche Unternehmen ihre Talente suchen. Besonders vorteilhaft: Alle Gespräche finden bequem von zu Hause statt, sodass die Teilnehmer:innen die Jobsuche ohne großen Aufwand vorantreiben können. Das Event überwindet geografische Grenzen und ermöglicht es nicht nur Talenten aus Österreich, sondern auch Bewerber:innen aus ganz Europa, Zugang zu attraktiven Jobmöglichkeiten in der heimischen IT-Branche zu erhalten.

Mit einer Vielzahl an Unternehmen aus unterschiedlichen Bundesländern, die auf der Suche nach neuen Mitarbeiter:innen sind, bietet das Event eine breite Palette an Karrierechancen. Die Teilnehmer:innen können sich auf vielfältige Positionen in Bereichen wie Data Science, Softwareentwicklung, IT-Beratung und vielen weiteren Fachgebieten freuen.

Wertvolle Karrieretipps und ein attraktiver Gewinn

Neben den Bewerbungsgesprächen profitieren die Teilnehmer:innen von wertvollen Karrieretipps, die ihnen helfen, ihre Jobsuche zu optimieren und ihre Bewerbung noch gezielter auf die Wünsche der Arbeitgeber abzustimmen. Als besonderes Highlight wird das Event mit einer Gewinnziehung abgeschlossen. Der Hauptpreis ist ein entspanntes Wochenende im Ratscher Landhaus – eine willkommene Auszeit nach einem intensiven Bewerbungsprozess.

Anmeldung und Teilnahme

Die Anmeldung für Bewerber:innen ist vom 2. bis 12. März 2025 unter www.langenachtderbewerbung.com möglich. Wer auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen im IT-Bereich ist, sollte diese einmalige Gelegenheit nicht verpassen und sich rechtzeitig für das Event registrieren.