Isle of Summer Vienna: Neues Elektro-Festival auf der Donauinsel

Die Donauinsel bekommt Zuwachs im Veranstaltungskalender: Am 1. August 2026 feiert das neue Open-Air-Festival „Isle of Summer Vienna“ seine Premiere. Rund 18.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet, wenn sich die beliebte Freizeitinsel für einen Tag in eine riesige Bühne für elektronische Musik verwandelt.

Mit mehr als 24 nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern auf vier Bühnen verspricht das Festival zehn Stunden voller Beats, Energie und Sommerstimmung. Das musikalische Spektrum reicht von Techno und Hardtechno über Melodic House bis hin zu Bounce.

Internationale Stars und neue Talente

Auf dem Programm stehen bekannte Namen der elektronischen Musikszene wie Deborah de Luca, Hugel, Holy Priest, I Hate Models, Ben Böhmer oder Kobosil. Gleichzeitig bietet das Festival auch aufstrebenden Acts wie A.N.I. und Nicolas Julian eine große Bühne.

Die Veranstalter wollen damit die Vielfalt der elektronischen Musik präsentieren und unterschiedliche Stilrichtungen an einem Ort vereinen.

Erfolgreiches Festival kommt erstmals nach Österreich

Hinter dem neuen Event steht Permanent Entertainment, einer der führenden Festivalveranstalter Süddeutschlands. Die Festivalreihe „Isle of Summer“ ist bereits in München erfolgreich etabliert und expandiert nun erstmals nach Österreich.

„Die Donauinsel bietet die perfekte Kulisse, um elektronische Musik auf internationalem Niveau mit der besonderen Atmosphäre Wiens zu verbinden“, erklärt Stefan Sumper von Permanent Entertainment.

Langfristige Pläne für Wien

Für die Premiere rechnen die Veranstalter mit rund 18.000 Gästen. Langfristig soll sich das Festival jedoch weiterentwickeln. Geplant ist, das Event in den kommenden Jahren zu einem mehrtägigen Festival mit bis zu 50.000 Besucherinnen und Besuchern auszubauen.

Neben einem hochkarätigen Musikprogramm sollen auch modernes Licht- und Sounddesign, spektakuläre Bühnenarchitektur sowie verschiedene Erlebnisbereiche für Festivalstimmung sorgen.

Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Datum: Samstag, 1. August 2026

Samstag, 1. August 2026 Ort: Donauinsel, Wien

Donauinsel, Wien Besucher:innen: rund 18.000 im ersten Jahr

rund 18.000 im ersten Jahr Bühnen: 4

4 Acts: über 24 Künstler, darunter Deborah de Luca, Hugel, Holy Priest, I Hate Models, Ben Böhmer, Kobosil, Kalte Liebe (live), Charlie Sparks, Nicolas Julian und A.N.I.

Tickets gibt es unter www.isleofsummer.at

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das „Isle of Summer Vienna“ auf der Donauinsel!