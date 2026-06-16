Friedhof Meidling wird Lebensraum für Mensch und Natur

Unter dem Dach der Umweltinitiative „Gemeinsam.SORGSAM.“ entwickelten Friedhöfe Wien ein innovatives Nutzungskonzept: Friedhofswäldchen mit 140 neuen Bäumen, Naturgräber, Hamsterinseln und Bewegungsangebote machen den Friedhof Meidling zum Vorzeigeprojekt nachhaltiger Friedhofsentwicklung.

Friedhöfe sind längst mehr als reine Orte des Gedenkens. Sie sind wertvolle Grünräume mitten in der Stadt, wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen sowie Orte der Ruhe und Erholung. Ein Gedanke, dem man jetzt auch am Friedhof Meidling Rechnung trägt.

“Der Friedhof Meidling zeigt eindrucksvoll, wie wir Artenvielfalt, Erholung und Lebensqualität miteinander verbinden können. Mit den beiden neuen Friedhofswäldchen mit insgesamt 140 Bäumen, Naturgräbern und weiteren Biodiversitätsmaßnahmen entstehen attraktive Räume für Mensch und Natur und ein weiterer Beitrag zu einer klimafitten Stadt“, betont Stadträtin Ulli Sima.

Ergänzt werden die Maßnahmen durch fünf sogenannte Hamsterinseln, die mit Sträuchern, Totholz und Wasserstellen gezielt Rückzugsräume für den streng geschützten Europäischen Feldhamster schaffen. Auch ein Wildbienen-Haus bietet zusätzlichen Lebensraum für Insekten und fördert die Artenvielfalt am Friedhof.

Bewegung und Begegnung

Bewegung, Begegnung und Erholung im Mittelpunkt der Weiterentwicklung. Ein rund 800 Meter langer Silent-Walk-Rundweg lädt dazu ein, die Natur bewusst und in ruhiger Atmosphäre zu erleben und knüpft an den Erfolg des Silent Run am Wiener Zentralfriedhof an.

Ein neuer Silent-Fit-Bereich mit Trainingsgeräten, die sich speziell an ältere Personen richten ermöglicht sanfte Bewegung im Einklang mit der besonderen Atmosphäre des Friedhofs.

Meidlings Bezirksvorsteher Wilfried Zankl sieht die Begrünungsoffensive am Friedhof Meidling als spürbaren Gewinn: „Die geplanten Maßnahmen, allem voran die neuen Wäldchen und Hamsterinseln, unterstützen den Beitrag des Friedhofs zum Stadtklima und der Artenvielfalt. Ich freue mich besonders auf die neue Ruheoase, die naturnah, tierfreundlich und gut erreichbar ist. Damit ist der Friedhof nicht nur ein Ort der Erinnerung, sondern auch ein zentraler Naherholungsraum für den gesamten Bezirk.“

Naturnahe Bestattungen möglich

Das Angebot an naturnahen Bestattungsformen wird weiter ausgebaut. Am Friedhof Meidling entstand auf rund 50 Quadratmetern eine neue Strauchgrabanlage mit naturnaher Bepflanzung und Totholzhecke. Insgesamt stehen dort 60 Grabstellen für bis zu 120 Urnen zur Verfügung.

Der Friedhof Meidling ist damit bereits der zehnte Wiener Friedhof mit einem Naturgrabangebot. Insgesamt bieten die Friedhöfe Wien mittlerweile neun unterschiedliche Naturgrabarten an und ermöglichen damit immer mehr Menschen einen naturnahen Abschied in der Stadt – ganz nach dem Motto: „Zurück zur Natur. Hin mit der Bim.“