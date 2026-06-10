Neue Sommer-Highlights in der Therme Wien

Die Therme Wien startet mit zahlreichen Neuerungen in die Sommersaison 2026. Gäste dürfen sich auf eine neue Sommer-Lounge mit Cocktail-Van, entspannte After-Work-Events und erstmals auch auf ein exklusives Yoga Day Retreat freuen.

Wenn die Temperaturen steigen, wird die Therme Wien erneut zum beliebten Rückzugsort für alle, die Erholung und Urlaubsfeeling mitten in der Stadt suchen. Mit großzügigen Liegeflächen, einem angenehm kühlen Sportbecken und vielfältigen Freizeitangeboten bietet die Therme auch heuer wieder beste Voraussetzungen für entspannte Sommertage.

Zusätzlich locken von Juni bis August attraktive Sommertarife sowie vergünstigte Online-Tickets mit garantiertem Eintritt – auch an stark frequentierten Tagen. Dank der direkten Anbindung an die U1 ist die Therme Wien zudem bequem und staufrei erreichbar.

Neue Sommer-Lounge lädt zum Verweilen ein

Pünktlich zum Sommer präsentiert die Therme Wien eine neu gestaltete Sommer-Lounge zwischen Thermalbecken 2 und Solebecken. Der neue Wohlfühlbereich bietet gemütliche Lounge-Möbel, großzügige Sitzgelegenheiten und viel Platz zum Entspannen unter freiem Himmel.

Für die passende Erfrischung sorgt ein eigener Cocktail-Van mit sommerlichen Drinks und Cocktails. Die neue Lounge soll sich damit zu einem beliebten Treffpunkt für Gäste entwickeln, die das besondere Sommerambiente genießen möchten.

„Summer Vibes“ bringen Urlaubsstimmung nach Wien

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre kehren auch 2026 die beliebten „Summer Vibes by Therme Wien“ zurück. Jeden Donnerstag im Juli und August verwandelt sich die Sommer-Lounge ab 16 Uhr in eine entspannte After-Work-Location mit Beachclub-Flair.

Bei Schönwetter sorgt ein Live-DJ mit Chill-out- und Lounge-Musik für die passende Stimmung. Zusätzlich gibt es von 18 bis 20 Uhr eine Happy Hour am Cocktail-Van, bei der alle Cocktails um 7,90 Euro angeboten werden.

Neu ist heuer das „Summer-Vibes-Ticket“: Der Eintritt zu den Veranstaltungen kostet ab 16 Uhr nur 25 Euro statt regulär 33 Euro und ist damit sogar günstiger als der ohnehin vergünstigte Sommertarif.

Mehr Informationen und Ticket-Vorverkauf unter thermewien.at/sommer-tickets

Premiere für Yoga-Fans

Premiere feiert das exklusive Yoga Day Retreat am 10. Juli mit Yoga, Meditation und Spezial-Aufguss, inklusive aller Annehmlichkeiten des Relax! Tagesurlaubes für einen rundum entspannten Wohlfühltag.

Das Programm umfasst neben den Leistungen des Relax!-Tagesurlaubs eine 90-minütige Yoga-Einheit im Garten der Inspiration, eine geführte Meditation im Stein der Ruhe sowie einen speziellen Sauna-Aufguss. Eine Leih-Yogamatte ist ebenfalls inkludiert.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt die Therme eine rasche Anmeldung.

Mehr Informationen und Ticket-Vorverkauf unter thermewien.at/yoga-day-retreat

Gewinnspiel

Wir verlosen 5 x 2 Summer-Vibes-Tickets für den 2. Juli ab 16 Uhr im Wert von € 50,-!

Gültig für den Kick-Off der diesjährigen Summer Vibes Eventreihe in der Therme Wien am 2. Juli ab 16 Uhr.