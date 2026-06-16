Nackerte vs. Textiler: Der ewige Sommer-Streit im Grätzl

Sobald das Thermometer in Wien die 30-Grad-Marke knackt, setzt im kollektiven Bewusstsein der Stadt ein seltsames Phänomen ein: Das große Ausziehen beginnt. Doch während die einen penibel darauf achten, dass der Textilanteil ihres Bikinis auch beim Sprung vom Copa-Cagrana-Steg millimetergenau sitzt, kennen andere nur ein Ziel: Befreiung von jeglichem Stoff. FKK in Wien ist eine Institution. Aber warum eigentlich?

Die Psychologie des Blankziehens: Freiheit vs. Phantomschmerz

Fragt man passionierte FKK-Fans, warum sie die Hüllen fallen lassen, erntet man meist ein mitleidiges Lächeln. Für sie ist Nacktbaden keine Mutprobe, sondern der Inbegriff von Freiheit. Es gibt kein nasses Elasthan, das nach dem Schwimmen kalt am Bauch klebt, keine unschönen weißen Streifen auf der Sonnenbräune und vor allem: kein gesellschaftliches Klassensystem. Ohne Luxus-Badeshorts oder Designer-Bikini sind am FKK-Strand plötzlich alle gleich – der Primararzt sieht genauso aus wie der Bim-Fahrer. Es ist gelebte, ur-wienerische Demokratie auf dem Badetuch.

Auf der anderen Seite des Handtuch-Zauns steht die Fraktion „Textil“. Ihre Argumente sind oft pragmatischer Natur: Wer einmal versucht hat, sich nackt auf einer Wiese umzudrehen und dabei unsanft Bekanntschaft mit einer hungrigen Donau-Gelse oder einer kratzigen Distel gemacht hat, weiß eine Schutzschicht aus Stoff durchaus zu schätzen. Dazu kommt der berühmt-berüchtigte „Wiener Blick-Knigge“: Wohin schaut man eigentlich, wenn man beim Spaziergang an der Neuen Donau zufällig dem eigenen Chef begegnet, der außer einer Sonnenbrille absolut nichts trägt? Die Textil-Fraktion bleibt lieber angezogen – sicher ist sicher.

Welcher Badetyp bist du? Nackerpatzerl für die grenzenlose Freiheit

Textiler aus Überzeugung Vote

Der Wiener FKK-Knigge: Bloß nicht starren!

In Wien gilt an den FKK-Plätzen das ungeschriebene Gesetz der „höflichen Ignoranz“. Man schaut sich an, aber man starrt nicht. Wer mit Sonnenbrille und Fernglas bewaffnet die Liegewiesen scannt, fliegt (metaphorisch) ganz schnell auf. Die Nackten wollen einfach nur ihre Ruhe, ihre Melange aus der Thermoskanne trinken und den Herrgott einen guten Mann sein lassen. Es ist eine Oase der Entschleunigung mitten in der Millionenstadt.

Die Textil-Fraktion bleibt lieber angezogen – sicher ist sicher. ©IStock FKK-Knigge: Bloß nicht starren! ©IStock

Die nackten Fakten: Wo Wien legal blankzieht

Damit es beim nächsten Sommerausflug nicht zu peinlichen Missverständnissen kommt, hat die Stadt Wien klare Zonen definiert, in denen das textile Fasten völlig legal und erwünscht ist. Hier ist die ultimative Liste der Wiener FKK-Badeplätze:

Die Donauinsel (Der Klassiker): Das Epizentrum der Wiener FKK-Kultur erstreckt sich über zwei riesige, wunderschöne Bereiche an der Neuen Donau. Die Plätze sind perfekt beschildert und bieten weite Liegewiesen: FKK-Nord: Auf der Donauinsel zwischen Kilometer 17,7 und 19,5 (links und rechts der Steinitzsteg-Brücke). FKK-Süd: Zwischen Kilometer 2,1 und 5,1 (im Bereich der Steinspornbrücke bis hinunter zum Kraftwerk Freudenau).

Das Epizentrum der Wiener FKK-Kultur erstreckt sich über zwei riesige, wunderschöne Bereiche an der Neuen Donau. Die Plätze sind perfekt beschildert und bieten weite Liegewiesen: Die Lobau (Das Naturparadies): Wer es wildromantischer und naturbelassener mag, zieht in den Nationalpark Donau-Auen. Hier verstecken sich legendäre FKK-Naturbadeplätze, die von Schilf und Bäumen geschützt sind: Dechantlacke: Das wohl berühmteste und traditionsreichste FKK-Gewässer der Stadt. Ein kleiner Waldsee mit Kultstatus. Panozzalacke: Hier ist FKK zwar nicht flächendeckend, aber in den hinteren, versteckten Wiesenbereichen seit Jahrzehnten stillschweigend etabliert und toleriert.

Wer es wildromantischer und naturbelassener mag, zieht in den Nationalpark Donau-Auen. Hier verstecken sich legendäre FKK-Naturbadeplätze, die von Schilf und Bäumen geschützt sind: Das Gänsehäufel (Das Traditionsbad): Selbst im legendärsten aller Wiener Städtischen Sommerbäder hat die Freikörperkultur ihren festen Platz. Das Gänsehäufel verfügt über einen eigenen, historisch gewachsenen FKK-Bereich mit eigenem Strandabschnitt, der strikt von den Textilbereichen getrennt ist. Hier badet man nackt, aber mit dem vollen Komfort eines Freibads (inklusive Kabinen und Kiosk).

Fazit: Ob man nun den Wind auf der nackten Haut spüren will oder sich ohne Badehose schutzlos fühlt – Wien hat genug Platz für beide Lager. Und das Schöne am Wiener Sommer ist ja: Am Ende treffen sich Nackerte und Angezogene friedlich vereint beim selben Würstelstand auf ein eiskaltes Ottakringer.