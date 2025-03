Latin Feeling in Meidling: Lateinamerika im Gleis//Garten

Tacos, Tequila und Tanzstunden sind nur ein Vorgeschmack auf die bevorstehende Event-Woche im Wiener Gleis//Garten. Der Foodmarket in Wien Meidling veranstaltet gemeinsam mit dem Österreichischen Lateinamerika-Institut und den Gastronomen von Mixtura Latina von 10. bis 16. März eine ganze Programm-Reihe im Zeichen lateinamerikanischer Kultur und Kulinarik.

Im Wiener Gleis//Garten in der Eichenstraße 2, nur 15 Minuten vom Westbahnhof entfernt, findet von 10. bis 16. März die Latin Week mit unterschiedlichen Programmpunkten wie Sprachkurs oder Salsa-Stunden und vielen mehr statt. Durch die Kooperation mit dem Österreichischen Lateinamerika-Institut erfahren Besucher interessante Einblicke in lateinamerikanische Kultur und Traditionen. Aber auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz.

Eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten aus Lateinamerika bietet der Food-Stand Mixtura Latina. Die vielfältige Speisekarte bietet neben Nachos auch Empanadas, also typische Teigtaschen, süße Churros und viele weitere Spezialitäten. Während der Latin Week bereiten die Gastronomen rund um Köchin Mariel Coromoto Pacheco Serrano aus Venezuela zusätzlich Mezcal-, Tequila- und andere Latin-Drinks direkt im Gleis//Garten zu. Nicht nur Mixtura Latina bringt lateinamerikanische Aromen auf den Teller.

Auch die anderen Gastrostände überraschen mit kreativen Fusion-Gerichten, in denen lateinamerikanische und österreichische Einflüsse aufeinandertreffen. Besonders empfehlenswerten ist die sogenannte „Plato para compartir” für drei Personen. „Wir servieren unseren Gästen gerne eine Platte verschiedenster authentischer Kostproben aus unserer Heimat zum Teilen“, so die Gastronomin Mariel Coromoto Pacheco Serrano von Mixtura Latina. Der Food-Stand Mixtura Latina ist ganzjährig im Gleis//Garten aufzufinden.

Hasta luego im Gleis//Garten

Während der Latin Week veranstaltet Wiens erster Foodmarket, der Gleis//Garten, eine Reihe verschiedenster Events. Neben einer Salsa-Stunde kann auch eine Schnupperstunde in „Spanisch für Beginner“ besucht werden. Interessierte können aber auch an einer Tequila- und Mezcal Masterclass teilnehmen. Für alle Highlight-Events gibt es Tickets um je 10 €. Für eine kleine Teilnahmegebühr um 5 € gibt es für Gäste außerdem lustige Piñata-Sessions. Diese sind mit Mixtura Latina und Gleis//Garten Gutscheinen sowie Süßigkeiten gefüllt, die im Anschluss gleich eingelöst werden können.

Kleine Gäste dürfen sich am Dienstagnachmittag an einer kostenlosen Kasperlaufführung erfreuen, welche lateinamerikanische Elemente aufgreift. Festivalpässe für die gesamte Latin Week kosten 20 € und beinhalten alle Programm-Highlights, Tacos, einen Mini-Tequila sowie einen exklusiven Drink-Special an der Bar. Der Gleis//Garten hat auch abseits der Latin Week regulär geöffnet, sodass Besucher jederzeit die kulinarischen Köstlichkeiten und das vielfältige Angebot genießen können.

Weitere Infos und Tickets: Latin Week Tickets