Bei Restaurant-Woche kulinarische Highlights erleben

Vom 17. bis 23. März wird Österreich erneut zum Hotspot für Feinschmecker:innen. Mit über 130 teilnehmenden Spitzenrestaurants und rund 20.000 erwarteten Gästen setzt die Restaurantwoche ein kulinarisches Highlight.

Noch vor wenigen Jahren war die Restaurantwoche ein Wiener Event, bei dem rund 80 Lokale mitmachten. Heute kann die Veranstaltung stolz auf eine beeindruckende Expansion zurückblicken: Fast 130 Restaurants aus ganz Österreich – 50 davon außerhalb von Wien – nehmen teil. Dieser Zuwachs zeigt sich auch in der steigenden Nachfrage, jedes Jahr werden neue Rekorde aufgestellt.

Kulinarische Entdeckungsreise durch Österreich

Anlässlich des 30. Jubiläums der Restaurantwoche steht das Erlebnis für die Gäste mehr denn je im Vordergrund. Vom 17. bis 23. März haben Genießer:innen die Möglichkeit, die österreichische Spitzengastronomie zu besonders attraktiven Preisen zu erleben. Ein 2-Gänge-Mittagsmenü gibt es bereits ab 19,50 Euro, ein 3-Gänge-Dinner ab 39,50 Euro. In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten setzt die Restaurantwoche ein starkes Zeichen für leistbaren Luxus und fördert die heimische Gastronomie.

“Es ist großartig zu sehen, dass die Restaurantwoche nun in ganz Österreich stattfindet. Jedes Bundesland hat einzigartige Restaurants und talentierte Köch:innen, die es verdienen, im Rampenlicht zu stehen. Das Jubiläum ist ein Beweis für die anhaltende Begeisterung und zeigt, wie stark der Genuss in der Gesellschaft verankert ist”, so Franz Bernthaler, Veranstalter und Geschäftsführer.

Reservierungen ab dem 3. März: Schnell sein lohnt sich

Ab dem 3. März 2025 können sich Genießer:innen ihre Plätze für die Restaurantwoche sichern. Die Reservierungen sind über die Website www.dierestaurantwoche.at möglich. Die teilnehmenden Restaurants bieten eine Vielzahl von kulinarischen Erlebnissen – von traditionellen österreichischen Gerichten über kreative Fusionsküche bis hin zu exotischen Spezialitäten. Besonders erfreulich: Fast ein Drittel der Restaurants bietet auch vegetarische Menüs an und zeigt damit, dass fleischlose Küche in der gehobenen Gastronomie längst angekommen ist.

Haubenküche für höchste Ansprüche

Zum Jubiläum glänzt die Restaurantwoche auch mit einer Vielzahl an Hauben-Restaurants. Mit dabei sind zwei 4-Hauben-Restaurants, darunter das renommierte Mörwald, fünf 3-Hauben-Restaurants wie das &flora, 24 2-Hauben-Restaurants und 26 1-Hauben-Restaurants. Insgesamt bieten fast 60 Hauben-Restaurants höchste kulinarische Qualität. Eine vollständige Liste aller teilnehmenden Lokale ist auf www.dierestaurantwoche.at zu finden.