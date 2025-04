Lesen verbindet: Tag des Buches in den Gemeindebauten

Am 23. April ist Internationaler Tag des Buches – und wohnpartner feiert mit. Das Nachbarschaftsservice der Stadt Wien lädt rund um diesen Tag zu Aktionen in ganz Wien ein. Mit dabei: kostenlose Bücher, mobile Bücherwagerl, Büchertische und jede Menge Gelegenheit zum Austausch über Literatur und Nachbarschaft.

Ob Klassiker, Kinderbücher oder Romane – gute Bücher schaffen Begegnung. Genau wie wohnpartner: Die Initiative sorgt mit 29 Standorten dafür, dass das Miteinander im Gemeindebau besser gelingt. Am „Tag des Buches“ bringt wohnpartner Literatur dorthin, wo sie am besten ankommt: direkt in die Höfe, Grätzlzentren und Lokale.

Offene Regale und rollende Bücherwagerl

Schon das ganze Jahr über betreut wohnpartner offene Bücherregale und umgebaute Bücher-Telefonzellen. Am 23. April wird das Angebot noch bunter: Bücherwagerl und Bollerwagen fahren durch die Gemeindebauten, verteilen Lesestoff und laden zum Mitnehmen ein. Auch Büchertische mit Gratisliteratur warten an vielen Standorten auf große und kleine Bücherfreund*innen.

Mehr als Bücher – auch Beratung inklusive

wohnpartner macht den Tag des Buches zu mehr als einer Literaturaktion. An vielen Stationen stehen Mitarbeiter*innen bereit, um über das Zusammenleben im Gemeindebau zu sprechen. Dabei geht’s um Nachbarschaft, Unterstützung bei Konflikten oder soziale Beratung – unkompliziert, vertraulich und direkt vor Ort.

„Lesen verbindet“ – Literatur als Brücke im Gemeindebau

„Lesen verbindet und regt zur Kommunikation an“, sagt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. „Das Programm von wohnpartner fördert diesen Austausch und hilft dabei, sich besser kennenzulernen und zu verstehen.“ Bücher liefern Impulse – für Gespräche, für neue Ideen und für mehr Verständnis im Alltag.

Termine & Aktionen: Das passiert am 23. April (Auswahl)

2. Bezirk, Krieau : Lese- und Ausmalbuch „Winnie, das Wohnhörnchen“ für Kindergartenkinder

📍 Engerthstraße 230 | 🕘 10–12 & 14–16 Uhr

3. Bezirk, Rabenhof : Bücherwagerl im Grätzl unterwegs

📍 Rabengasse 2–10 | 🕑 14–16 Uhr

10. Bezirk, Wienerberg : Bücher-Bollerwagen & Gesprächsrunden

📍 Neilreichgasse 113 | 🕐 13–15 Uhr

11. Bezirk, Albin-Hirsch-Platz : Büchertisch & Gratis-Buch-Aktion

📍 Albin-Hirsch-Platz 1 | 🕑 14–16 Uhr

18. & 19. Bezirk : Büchertische & Bücherverteilung (nur bei Schönwetter)

📍 Heiligenstädter Straße, Paulinengasse | 🕒 13–16.30 Uhr

23. Bezirk, Atzgersdorf : Büchertauschbörse für alle Generationen

📍 Steinergasse 36/5/R01 | 🕓 16–19 Uhr (am 25. April)

Alle Aktionen und Standorte findest du im wohnpartner-Kalender unter:

www.wohnpartner-wien.at