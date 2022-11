So kommst du stressfrei zu Wiens Christkindlmärkten

Die Adventhauptstadt ist ganz klar Wien – nirgends wo anders in Europa gibt es so viele Winter- und Christkindlmärkte wie in der Bundeshauptstadt. Jedes Jahr ziehen die Wiener Adventmärkte tausende Besucher an. Der ÖAMTC rät allen Besucherinnen und Besuchern unbedingt die Öffis zu nutzen.

Aussichtslos

Was für viele wie eine Binsenweisheit klingt, ist gerade für Besucher aus den Bundesländer ein wichtiger Hinweis: Ein Parkplatz rund um Rathausplatz oder am Spittelberg ist fast aussichtslos. Besonders zur Adventszeit kommen Autofahrer ans Ende ihrer Geduld. Ebenso verhält es sich beim Weihnachtsmarkt im Schloss Schönbrunn. Auf keinen Fall sollte man laut ÖAMTC sein Auto „illegal“ parken, denn eine Abschleppung und die Anzeige können um die 400 Euro kosten.

Auch das eine oder andere Gläschen Punsch kann man sich schmecken lassen, wenn man mit den Öffis nachhause fährt.