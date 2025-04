Wiener Bezirksblatt-Leser wählten die beliebtesten Gastronomen

Bereits zum 20. Mal lud das Wiener Bezirksblatt gestern zum großen Fest der „Gastronomie & Kaffeehäuser“ zu Del Fabro Kolarik nach Simmering ein. Im Rahmen dessen wurden die Gewinner der „Wahl zum Lieblingswirt & Lieblingscafé 2024“ geehrt.

In der Zentrale von Del Fabro Kolarik in der Grillgasse 48a in Simmering herrschte vor Kurzem eine wahrlich ausgezeichnete Stimmung unter den rund 200 Gästen. Was wenig verwunderte, wurden doch hier die besten Wirte und Cafés unserer Stadt ausgezeichnet. Das Besondere an dieser Ehre: Hier entscheidet nicht nur eine Jury über die Preisträger, sondern die Wiener selbst.

„Mehrere Zehntausend unserer Leser folgten dem Aufruf des Wiener Bezirksblatt und gaben ihre Stimme ab.“, so Thomas Strachota, Geschäftsführer des Wiener Bezirksblatt und Initiator der Aktion und fügte humorvoll hinzu: „Im Vergleich zur Landtagswahl gibt es hier nur Sieger. Als regionales Medium sehen wir beim Wiener Bezirksblatt auch unsere Aufgabe die besten Kaffee- und Wirtshäuser unserer Stadt vor den Vorhang zu holen um den im wahrsten Sinne des Wortes Lokal-Kolorit zu fördern.“

Optimismus herrscht vor

Die Situation für die Gastronomen ist im Moment nicht gerade einfach. Sie stehen momentan vor Herausforderungen wie Personalmangel und die immer noch zu hohen Energiekosten, die ihr Leben nicht gerade leichter machen.

Hausherr Matthias Ortner, Geschäftsführer von Del Fabro Kolarik betonte, dass er mit seinem Unternehmen „in diesen für uns alle herausfordernden Zeiten stets an der Seite der Gastronomen steht“. Selbiges versprach auch Manfred Mladosevits, der Leiter des Transgourmet Standorts Wien Nord, der den Event ebenfalls als Sponsor begleitet.

Im gleichen Tenor auch Martina Haslinger-Spitzer und Peter Docak von der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer Wien. „Ein Preis wie dieser zeigt die Anerkennung und vor allem die Wertschätzung gegenüber unseren Gastronomen – und das direkt von ihren Gästen.“ Weiters versprachen sie sich vehement gegen eine mögliche Trinkgeldpauschale stark zu machen, was von den Gästen mit donnerndem Applaus unterstütz wurde.

Hier sei noch einmal betont, dass die Preise für die Besten der Besten Gastonomen in Wien nicht etwa von einer Jury, sondern von den Gästen höchstselbst verliehen werden. So muss man sagen: Die Gastronomie in Wien ist nicht nur ausgezeichnet, sie wurde es auch: Beim „großen Fest der „Gastronomie & Kaffeehäuser“!

Die Preisträger

Lieblingswirt im Bezirk

Bezirk: Restaurant Inigo, Bäckerstraße 18 Bezirk: Gasthaus Reinthaler, Stuwerstraße 5 Bezirk: Falkensteiner Stüberl, Kleistgasse 28 Bezirk: Restaurant Wiener Wirtschaft, Wiedner Hauptstraße 27-29 Bezirk: Zum lieben Augustin, Reinprechtsdorferstraße 47 Bezirk: zum Hagenthaler, Wallgasse 32 Bezirk: Restaurant Neubauschenke, Zieglergasse 25 Bezirk: Koinonia Plus, Albertgasse 39 Bezirk: Gasthaus Lechner, Wilhelm-Exner-Gasse 28 Bezirk: Zum alten Beisl, Rotenhofgasse 4 Bezirk: Schutzhaus Haideröslein, Simmeringer Haide 4/436 Bezirk: Gasthaus Zur Edith, Breitenfurter Straße 181 Bezirk: Restaurant Waldtzeile, Speisinger Straße 2 Bezirk: Gasthaus Peschta, Bahnhofstraße 28 Bezirk: Mariahilferbräu, Mariahilferstraße 152 Bezirk: Gasthaus zur grünen Laterne, Paletzgasse 10 Bezirk: Der Brandstetter, Hernalser Hauptstraße 134 Bezirk: LiuLiu | Asian Cuisine, Schopenhauerstrasse 40 Bezirk: Heuriger Wolff, Rathstraße 46 Bezirk: Gasthaus Lebenstraum, Dammstraße 13 Bezirk: Leopoldauer Alm, Wagramer Straße 205 Bezirk: Gasthaus Alt Wiener Stuben, Erzherzog Karl Straße 66 Bezirk: Restaurant Ambrosia, Speisinger Straße 201

Lieblingscafé im Bezirk

Bezirk: Cafe Schwarzenberg, Kärntner Ring 17 Bezirk: Kulturcafé Tachles, Karmeliterplatz 1 Bezirk: Cafè Caramel, Invalidenstraße 13 Bezirk: Cafe Frey, Favoritenstraße 44 Bezirk: Budapest Bistro, Pilgramgasse 10 Bezirk: Gschamster Diener, Stumpergasse 19 Bezirk: Cafe Augenblick, Schottenfeldgasse 92 Bezirk: Cafe Rathaus, Landesgerichtsstraße 5 Bezirk: Cafe Weimar, Währinger Straße 68 Bezirk: KostBar, Czeikestraße 6 Bezirk: Cafe Nola, Mautner-Markhof-Gasse 58/4/46 Bezirk: Ignaz & Rosalia Marktcafé, Meidlinger Markt 37 Bezirk: Cafe Strudleck, Versorgungsheimstraße 19 Bezirk: La Gioia Patisserie, Linzerstraße 414 Bezirk: Cafe Weingartner, Goldschlagstraße 6 Bezirk: Cafe Hollywood, Seeböckgasse 24 Bezirk: Hübler Kaffee & Konditorei, Lorenz Bayer-Platz 19 Bezirk: Zuckerkringel, Gentzgasse 127 Bezirk: Café Garage, Straßergasse 5-9 Bezirk: Cafe & Restaurant Coretto, Forsthausgasse 15 Bezirk: Café – Konditorei Walter Petras, Gmündstraße 1 Bezirk: Cameo Lounge, Hirschstettner Straße 19 Bezirk: Cafe Melange, Ketzergasse 30

Die Gesamtsieger wienweit

Lieblingswirt

Leopoldauer Alm, 21, Wagramer Straße 205 Gasthaus zur grünen Laterne, 16, Paletzgasse 10 Schutzhaus Haideröslein, 11, Simmeringer Haide 4/436

Lieblingscafé

Hübler Kaffee & Konditorei, 17, Lorenz Bayer-Platz 19 Ignaz & Rosalia Marktcafé, 12, Meidlinger Markt 37 Café – Konditorei Walter Petras, 21, Gmündstraße 1