Liesing: Fotowettbewerb setzt Atzgersdorf ins Bild

Mit dem Start des Fotowettbewerbs „Mein Grätzl und ich: Atzgersdorf im Blick” im Juni 2024 lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), in Kooperation mit dem Verein „FZA– Verein für Kultur“ Atzgersdorfer ein, die Vielfalt und Einzigartigkeit ihres Stadtteils einzufangen.

Atzgersdorf hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt und verändert. Zahlreiche Wohnprojekte wurden realisiert, neue Bewohner sind zugezogen, neue Freiräume, wie der Stadtpark Atzgersdorf wurden geschaffen. Diesen Wandel möchte man mit dem Fotowettbewerb einfangen und Atzgersdorf aus der Perspektive der Menschen im Stadtteil zeigen.

Die Einreichungsphase startet am 1. Juni 2024. Die Gewinner werden beim großen Nachbarschaftsfest am 19. September 2024 am Gustav-Holzmann-Platz prämiert.

Fotowettbewerb in drei Kategorien

Die Teilnehmer sind eingeladen, ihre Fotos in drei Kategorien einzureichen:

Menschen in Atzgersdorf: Porträts, Gruppenbilder oder Momente des Alltagslebens, die die Vielfalt und das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner von Atzgersdorf einfangen.

Orte der Nachbarschaft: Bilder von markanten Orten, Gebäuden oder Plätzen in Atzgersdorf, die das lokale Gemeinschaftsgefühl widerspiegeln.

Atzgersdorf im Wandel: Fotografien, die die Veränderungen und Entwicklungen in Atzgersdorf dokumentieren – sei es durch Bauprojekte, Straßenszenen oder andere Zeugnisse der Transformation.

Teilnahme und Auswahlverfahren

Ob Hobbyfotograf oder Profi, ob Atzgerdorfer oder Besucher – alle sind eingeladen, am Fotowettbewerb teilzunehmen und ihre Perspektive einzubringen.

Die Einreichungsphase für den Fotowettbewerb läuft von 1. Juni bis 11. August 2024. Interessierte können ihre Fotos per E-Mail oder persönlich im GB*Stadtteilmanagement Atzgersdorf (Scherbangasse 4, 1230 Wien) einreichen. Pro Kategorie kann ein Foto eingereicht werden.

Ein zweistufiges Auswahlverfahren bestimmt die Gewinnerinnen und Gewinner: In der ersten Runde wählt eine Experten-Jury eine Vorauswahl aus, bevor in der zweiten Runde alle die Möglichkeit haben, online oder persönlich im GB*Stadtteilmanagement für ihre Favoriten zu stimmen.

Alle Details sind in den Teilnahmebedingungen auf www.gbstern.at/foto zu finden.

Bekanntgabe der Gewinner und Preise

Die Gewinner werden beim Nachbarschaftsfest am 19. September 2024 am Gustav-Holzmann-Platz bekannt gegeben. Vergeben werden Gutscheine von lokalen Betrieben im Gesamtwert von € 450,-. Zusätzlich erhalten alle Teilnehmer, die es in die engere Auswahl schaffen, ein kleines Dankeschön als Anerkennung für ihre Teilnahme.

Fotospaziergang für Tipps und Tricks

Donnerstag, 25. Juli 2024, 16-18 Uhr

Treffpunkt: GB*Stadtteilmanagement, Scherbangasse 4, 1230 Wien.

Alle Interessierten, die sich wertvolle Tipps und Tricks für das perfekte Motiv holen möchten, laden wir zum kostenfreien Fotospaziergang ein. Gemeinsam mit dem Verein „FZA– Verein für Kultur“ erkunden wir den Stadtteil mit der Kamera und erhalten interessante Einblicke in die Welt der Fotografie von Expertinnen und Experten.

Bitte um Anmeldung bis 22. Juli 2024 per E-Mail an suedwest@gbstern.at oder telefonisch unter +43 1 893 66 57