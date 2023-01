Logistikzentrum in Auhof: Unternehmen stellt klar

Eine ehemalige Autobahnraststätte sorgte im Altjahr für reichlich Gesprächsstoff in Penzing – das WIENER BEZIRKSBLATT berichtete. Auf der Fläche in der Wientalstraße 45, wo sich eine aufgelassene Großtankstelle und das Hotel „Lenas West Hotel“ befinden, plant das Gastro-Unternehmen Transgourmet ein neues Logistikzentrum für die wachsende Wiener Gastronomie. Die brachliegende Asphaltfläche neben der Autobahn wurde zum Politikum: Für die einen ist das Grundstück ein unansehnliches Fleckerl, für die anderen das Tor zum Wiener Wald.

Wachsende Gastro

Die Stadt wächst, mit ihr die Gastronomie. Mit Ende 2022 waren mehr Lokale, Restaurants und Cafés in Wien geöffnet als vor dem Beginn der Pandemie. Um der wachsenden Nachfrage nach Lebensmitteln gerecht zu werden, plant Transgourmet einen neuen Standort. Die bereits bestehenden Standorte in der Donaustadt bzw. im nahen Brunn am Gebirge „Platzen aus allen Nähten“, wie Transgourmet-Geschäftsführer Manfred Hayböck erklärt. Man seie schon seit mehreren Jahren auf der Suche nach einem neuen Standort für einen Gastro-Großmarkt samt Lager- und Logistikfläche gewesen. Der Standort Wientalstraße „ein Glücksfund“, da Größe und Anbindung an die Westautobahn ideal seien für eine Belieferung der Westbezirke. Ein rechtsgültiger Baurechtsvertrag liegt zwischen Stadt, ASFINAG und dem derzeitigen Pächter EKAZENT vor.

(C) Stefan Burghart: Das Hotel ist noch bis 2024 in Betrieb.

Begrünung

In einem Hintergrundgespräch stellte Transgourmet das Projekt nochmals vor und war um Klarstellung bemüht. Knapp 25.000m2 der Fläche sind bereits versiegelt. Laut Plänen werde das Gebäude gut 21.000m2 fassen, von der bestehenden Grünfläche bleiben über 10.000m2 erhalten. Das Gebäude selbst soll mit einer Photovoltaik-Anlage und einer Dachbegrünung bestückt werden. Das entspräche einer zusätzlichen Begrünung von ca. 20.000m2. Der Standort sei vorrangig als Zustellbetrieb geplant, das Gros des Gebäudes diene als Lager- und Logistikfläche. Man rechne mit 300 bis 500 Kunden am Tag vor Ort, vorrangig kleine Gastrobetriebe. Von einem 24-Stunden-Betrieb, wie kolportiert, seie man weit entfernt, so Transgourmet. Die Öffnungszeiten für den Abholmarkt seien auf Montag bis Freitag von 6:00 bis 18:00 Uhr bzw. Samstag bis 13:00 Uhr begrenzt.

(C) Architekturbüro Josef Jakob für Transgourmet Österreich: So soll der Standort „Wien-West“ aussehen.

Auf den Lainzer Tiergarten habe das geplante Gebäude kaum Auswirkungen. Im Gegenteil würde die Lärmschutzwand und der Bau selbst sogar die Lärmbelastung verringern.

Arbeitsplätze

Von Seiten der Stadt Wien wurde die Fläche bereits im Jahr 2017 von allen Fraktionen – abgesehen von der FPÖ – als Bereich definiert, der ausschließlich für die gewerblich-industrielle Nutzung vorgesehen ist. Im Dezember letzten Jahres gelangen die Flächenwidmungspläne zur Abstimmung in das Penzinger Bezirksparlament. Die Bezirksfraktionen stellten sich, mit Ausnahme der SPÖ, mehrheitlich gegen die Pläne. Ändern wird sich daran bisher recht wenig, denn die Entscheidung trifft der Gemeinderat. Dieser wird das Thema im ersten Halbjahr 2023 behandeln.

Der Baustart für das Projekt ist mit 2024 angesetzt. Nach zweijähriger Bauzeit ist eine Eröffnung im Jahr 2026 geplant. Der Standort schafft gut 250 Arbeitsplätze für die Region.