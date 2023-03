Marcos Nader geht jetzt in die Schulen

Nein, die Schulbank drücken wird der sympathische Boxer aus der Enenkelstraße nicht mehr. Das ist nicht so seines. „Wichtiger ist mir, die Kids fit zu machen“, lächelt der Champ im Wiener Bezirksblatt-Gespräch. „Und das Pilotprojekt wird den ganz Kleinen ­richtig viel Spaß machen.“

Eine Superinitiative, zumal ­leider 1/3 der Kinder fettleibig und ­unsportlich ist, viel zu viele nur am Handy hängen. Das will der zweifache Familienvater Nader in Zusammenarbeit mit dem Bezirk verbessern. „Zwei Schulen in Ottakring ­arbeiten mit unserem Boxclub Bounce zusammen und motivieren ihre Schüler zum Sport. Denn klar ist: Was wir heute säen, ernten wir morgen.“

Mit einem Lächeln

Geleitet wird das Training von Nenad Paunovic, der seit Jahren mit dem Nachwuchs arbeitet. „Ich möchte den Kindern wertvolle Fähigkeiten, das passende Mindset und ein Lächeln schenken“, so der Personal­trainer. Auch Themen wie ­Mobbing und Gewalt ­werden angesprochen.Hans Steiner