Platz nach Pionier der Aids-Hilfe benannt

Reinhardt Brandstätter war Mediziner, Gründungsmitglied der Österreichischen AIDS-Hilfe und engagierter Aktivist der Lesben- und Schwulenbewegung. Er verstarb nach langer Krankheit an den Folgen von HIV und AIDS im Jahr 1992. Am Welt-AIDS-Tag, der jährlich am 1. Dezember stattfindet, wurde nun seine Persönlichkeit gewürdudigt und der Platz nach ihm benannt. Dieser befindet sich in Mariahilf vor der Aids Hilfe Wien (vormals Liniengasse 60) und trägt ab sofort den Namen „Dr. Reinhardt Brandstätter-Platz“.

Pionier

(C) Aids Hilfe Wien / hammerschmid: Zahlreiche Ehrengäste waren bei der feierlichen Kundgebung anwesend. Im Bild: GF der Aids Hilfe Wien Andrea Brunner, Bezirksvorsteher Markus Rumelhart, Kurt Krickler, Rotraud Perner und Vorsitzender der Aids Hilfe Wien Stefan Dobias.

Die Benennung wurde mit einer feierlichen Kundgebung begangen. Es nahmen zahlreiche Ehrengäste daran teil. Sein langjähriger Partner, Mitstreiter, Journalist und Aktivist Kurt Krickler, Professorin Dr. Rotraud Perner, der Mariahilfer Bezirksvorsteher Markus Rumelhart, Ann Sophie-Otte von der HOSI Wien sowie Vertreter und Freunde der Aids Hilfe Wien.

Reinhardt Brandstätter wurde am 25. September 1952 in Linz geboren. Er studierte später in Graz und Wien Medizin. Der schwule Aktivist engagierte sich schon 1979 laut HOSI Wien (Homosexuelle Initiative Wien) bei den allerersten Treffen, die auch zu deren Gründung führten. Er setzte sich bereits Anfang/Mitte der 1980ern für eine vorurteilsfreie Aufklärung von schwulen Männern ein und entwickelte die erste AIDS-Aufklärungsbroschüre. Brandstätter beeinflusste die AIDS-Politik maßgeblich und leistete wichtige Pionierarbeit in der HIV-Prävention.

Zeichen nach außen

Es gelang Reinhardt Brandstätter entgegen viele Widerstände, Vorurteile und Ablehnung kämpfend, innerhalb kurzer Zeit in Österreich ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen zu errichten.

Der Aids Hilfe Wien Vorsitzende, Stefan Dobias dazu: „Auch heute ist der Kampf gegen HIV, gegen Ausgrenzung HIV-positiver Menschen nicht vorbei und mit dieser Platzumbenennung wollen wir nicht nur Reinhardt Brandstätter und seine herausragenden Verdienste würdigen, sondern nach außen ein Zeichen setzen, dass auch heute noch dringend Handlungsbedarf rund um sexuelle Gesundheit und gegen die Diskriminierung marginalisierter Personengruppen besteht.“