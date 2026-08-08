13. Bezirk

Grätzl-Juwel

Der sanierte Maxingteich lädt zur Erholung ein

Lesezeit: 1 Min.
78
Von Ernst Berger
Der revitalisierte Teich im Maxingpark wurde kürzlich mit Wasser befüllt © BV13
Advertorial

Von der Redaktion empfohlen

Ende 2025 wurde der beliebte Teich im Maxingpark rückgebaut, seit kurzem hat das Warten für die Hietzinger ein Ende: Der Maxingteich steht ihnen wieder als kühler Ruheort zur Verfügung.

Mit der Sanierung des historischen Teichs erhält der Maxingpark sein Herzstück zurück. Ziel der Revitalisierung war es, den Maxingteich langfristig als attraktiven Erholungsraum zu erhalten. Mit der abgeschlossenen Sanierung des historischen Gewässers in Zusammenarbeit mit den Wiener Stadtgärten und dem Bundesdenkmalamt erhält der 13. Bezirk einen wichtigen naturnahen Treffpunkt zurück.

Nun erstrahlt das Grätzl-Juwel wieder und bietet Abkühlung. „Der Weg bis hierher war mit viel Einsatz verbunden. Mit dem sanierten Maxingteich gewinnt der ohnehin beliebte Maxingpark ein weiteres Schmuckstück, das seine hohe Aufenthaltsqualität zusätzlich unterstreicht und noch mehr zum Verweilen, Erholen und Genießen einlädt“, so Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl.

Vorheriger Artikel
Karibisches Lebensgefühl mitten am Wienerberg
Nächster Artikel
Hitze: Elefantenbaby-Bulle entdeckt das Badevergnügen
- Anzeige -
- Anzeige -

Neueste Beiträge

Meistgelesen