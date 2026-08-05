Ferien-Vergnügen mit unseren Freunden und Helfern

Die Landespolizeidirektion Wien lädt alle interessierten Kinder und ihre Eltern am 8. August zum „WienXtra Ferienspiels“ mit der Wiener Polizei in die Rossauer Kaserne ein.

Unsere Freunde und Helfer laden alle Jahre wieder in den Ferien interessierte Kinder (und natürlich ihre Eltern) ein Einblicke in ihre wichtige Arbeit zu gewinnen – so auch am 8. August von 13. bis 18 Uhr in der Rossauer Kaserne (Schlickplatz 6, 1090 Wien).

Erlebt hautnah, wie die Polizistinnen und Polizisten der Sondereinheit WEGA und der Landesverkehrsabteilung Wien arbeiten. Entdeckt die Ausrüstung der Spezialeinheit und lernt den gepanzerten Einsatzwagen „SURVIVOR“ kennen. Außerdem könnt ihr einen Funkwagen aus nächster Nähe erkunden und einen Blick auf die Radarmessgeräte werfen, mit denen die Polizei den Verkehr überwacht.

Ein besonderes Abenteuer wartet auf alle mutigen Besucher: Am Übungsturm der WEGA könnt ihr selbst euer Klettergeschick unter Beweis stellen!

Wie bei allen Terminen des „WienXtra Ferienspiels“ mit der Wiener Polizei sind auch dieses Mal die Kinderpolizei, „Gustav, der sprechende Funkwagen“ und ein Polizeimotorrad dabei! Weitere Fixpunkte: Kinderschminken, Hüpfburg, und vieles mehr…

Ausblick auf den nächsten Termin

Das vierte Wiener Ferienspiel der Landespolizeidirektion Wien findet am Samstag, 22. August, von 13.00 bis 18.00 Uhr bei der Polizeidiensthundeeinheit (Hofherr-Schrantz-Gasse 6, 1210 Wien) statt.