Meidlinger Krapfen sind alles, außer gewöhnlich

Es kommt nicht auf die Größe an, so sagt man. Der Meidlinger Mark Ruiz Hellín nahm diesen Sinnspruch wörtlich und eröffnete 2017 unter dem Namen „Hüftgold“ die laut Eigendefi­nition „vermutlich kleinste Konditorei der Stadt“ am ­Meidlinger Markt. Auf nur knapp 22 Quadratmetern fertigen er und sein Team süßeste Versuchungen. Was hier an ­Fläche fehlt, macht man einfach mit Kreativität wett.

Der Beweis dafür findet sich momentan in den Vitrinen.

So schmeckt Fasching

Es versteht sich von selbst, dass momentan Krapfen im Angebot sind. So auch die Klassiker mit Marille-, Vanille- oder Nougatfülle. Auf Wunsch hat der ge­bürtige Deutsche, seit 24 Jahren begeisterter Meidlinger, aber eine Besonderheit aus der alten Heimat parat. „In Deutschland liebt man Krapfen mit Erdbeerfülle. Diese fertige ich gerne auf Bestellung.“ Jetzt wird es aber noch internationaler. „Heuer wollen wir unsere Kunden im Fasching erstmals zu Pavlova verführen.“

(C) Berger: So sieht die süße Köstlichkeit „Pavlova“ aus.

Die bunte Köstlichkeit – benannt nach einer russischen Primaballerina – stammt ursprünglich aus „Australien oder Neuseeland – darüber ­streitet man noch“. Fest steht aber, dass es sich um feinstes Baiser dabei handelt, gefüllt mit ­Beeren und Creme. Auf Wunsch und gegen Aufpreis wird per ­E-Bike umweltfreundlich zugestellt. Infos unter: hüftgold.wien