Gemeinsam mit den wohnpartner eröffnete Bezirksvorsteher Wilfried Zankl auch dieses Jahr die beliebte Comicbox am Schöpfwerk. Diese ist auf dem Platz vor der Schule und der serbisch-orthodoxen Kirche zu finden. Gleich bei der Stiege 14 steht ein großer Food Truck in der Wiese. Doch statt Essen werden hier Comics ausgegeben, die auch gleich dort gemütlich im Liegestuhl gelesen werden können.

Die Comicbox soll ein kreativer Treffpunkt für Kinder und Jugendliche sein, die ihre Leidenschaft für Comics und grafische Romane teilen,. “Comics sind eine wunderbare Art, junge Menschen zum Lesen zu animieren und ihre Kreativität zu fördern”, sagt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl. “Die Comicbox am Schöpfwerk ist ein wichtiger kultureller Anlaufpunkt in unserem Bezirk.”, ergänzen Heidrun Habusta-Paschen, Teamleiterin wohnpartner Region Mitte und Regionalleiter Vinzenz Wohinz.

Jetzt vorbeischauen und lesen

Die Comics Box gibt es seit 2018 Am Schöpfwerk und Jahr für Jahr von Mai bis Oktober bietet sie ihre umfangreiche Comics Sammlung großen und kleinen Leser an. Immer dienstags 15 bis 19 Uhr und donnerstags 14 bis 17 Uhr lädt die Box nicht nur zum Comics lesen ein, alle sind willkommen es sich hier gemütlich zu machen und sich über das Schöpfwerk und darüber hinaus auszutauschen.

Wer sich genauer über die Box informieren will kann dies auf Facebook tun:

www.facebook.com/ComicsBoxVienna