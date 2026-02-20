Neuer Platz und jede Menge frische Fashion-Vibes: GlüXschrank ist innerhalb des Huma Eleven umgezogen und zeigt sich im Erdgeschoß von seiner modernsten Seite. Fashionistas können sich über mehr Inspiration, mehr Style, echte Modeleidenschaft und persönliche Stilberatung mit Trendgespür freuen.

GlüXschrank setzt modisch-flotte Akzente

Die inhabergeführte Boutique ist seit 2021 ein fixer Bestandteil des Shopping-Centers und hat sich schnell als Geheimtipp für individuelle Damenmode etabliert. Mit dem Umzug ins Erdgeschoß präsentiert sich Glüxschrank nun in einem komplett modernisierten Shopdesign, eingebettet in ein lebendiges Fashion-Umfeld. Helle Materialien, ein zeitgemäßes Layout und eine einladende Atmosphäre machen Lust aufs Stöbern, Probieren und Kombinieren.

Inhaberin Katharina Krammer, selbst Simmeringerin, steht für ein Konzept, das in großen Ketten selten geworden ist. Sie wählt jedes Stück persönlich aus und reist regelmäßig nach Italien, um Trends direkt vor Ort aufzuspüren. So landen neue Farben, Schnitte und Stoffe ohne Umwege in den Regalen, mit einem geschulten Blick für Stil und Passform. Ergänzt wird das Sortiment durch ausgewählte Styles in großen Größen (bis Größe 50), damit auch Frauen mit Kurven passende Trendteile finden.

Farbe, Denim und Leichtigkeit im Trend

Pünktlich zum Saisonstart bringt Katharina Krammer frische Frühlingslooks nach Simmering. Zarte Pastelltöne wie Hellblau, Rosa und sonniges Gelb dominieren die neue Kollektion und sorgen für gute Laune im Kleiderschrank. Dazu kommen moderne Denim-Looks – von lässigen Jeans bis zu stylischen Jacken – die sich perfekt für den Layering-Look der Übergangszeit eignen.

Das neue Ambiente passt ideal zu unserem Anspruch, stilvolle Mode mit individueller Beratung zu verbinden“,

sagt Inhaberin Katharina Krammer. „Mit den neuen Frühlingslooks aus Italien starten wir voller Energie in die Saison.“ Auch Center-Managerin Sabine Dreschkay unterstreicht die Bedeutung der Boutique für den Branchenmix im Huma Eleven. Die Kombination aus bekannten Marken und regionalen, inhabergeführten Shops mache das Center besonders und sorge für Vielfalt beim Einkaufserlebnis.

glüxschrank.at