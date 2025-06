Nachtschwärmer, aufgepasst: Hier unser “Best of Bars”

Erstklassige Drinks und einmaliges Ambiente – gemeinsam mit der Vienna Bar Community präsentieren wir die coolsten Locations der Stadt.

Liebe zum Detail

Das Truth and Dare im Herzen Wiens verbindet klassische Barkultur mit Innovation, ohne dabei den Blick auf das Wesentliche zu verlieren. Die Gründer, David Kranabitl und Dominik Möller, wollen mit ihrem Team vor allem eine Antithese zur sonst eher aufgeregten Barwelt des 1. Bezirks darstellen. Simplizität und Liebe zum Detail stehen im Vordergrund. Dieses Motto zieht sich durch, vom Interieur bis hin zu den Drinks. Hier kann es Gästen schnell passieren, dass sie die Zeit vergessen. Schönlaterngasse 4, 1010 Wien, TruthandDare

Bar trifft Dining und Tanzfläche

Die Kleinod-Macher Alexander Batik, Oliver Horvath, Philipp Scheiber und David Schober haben mit Gastronomielegende Salar Gerami ein Gesamtkunstwerk für alle Sinne entwickelt: Im kürzlich eröffneten Kleinod am Ring sind Kulinarik, Bar und Tanzbar harmonisch miteinander vereint. In der warmen Jahreszeit erweitert sich das Kleinod am Ring um einen großzügigen Gastgarten, in dem sich der Tagesausklang unter freiem Himmel genießen lässt. Stubennring 20, 1010 Wien, Kleinod

Genuss ohne Kompromisse

Nur wenige Schritte von der Mariahilfer Straße entfernt, liegt Agent Oscar – eine Bar, die für erlesene Auswahl und Qualität steht. Die Karte ist umfangreich, dabei aber nie beliebig. Mit hunderten sorgfältig ausgewählten Positionen – darunter klassischen und modernen Cocktails, Raritäten und internationalen Spitzen-Spirituosen – ist Agent Oscar ein Refugium für alle, die beim Trinken nicht einfach bestellen, sondern entdecken möchten. Das Ambiente ist stilvoll, unaufdringlich und entspannt. Der perfekte Ort, um Genuss zu zelebrieren. Zollergasse 5, 1070 Wien, Agent Oscar