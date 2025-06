Bitte Platz nehmen: Mit den Öffis zum Kultur-Genuss

Die Öffis im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) bringen Sie bequem und klimafreundlich zu den zahlreichen Kulturevents in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Etwa zum nahen Semmering: Das ehrwürdige Grand Hotel Panhans und der Panorama-Kulturpavillon verwandeln sich beim Kultur.Sommer.Semmering vom 28. Juni bis 31. August in einen Ort für künstlerische Begegnungen. Neben Lesungen bietet das Festival auch kabarettistische Schmankerln und musikalische Highlights. Von Wien aus gibt es täglich mehrere Direktverbindungen zum Bahnhof Semmering. Auch nach den Abendvorstellungen gibt es in der Regel noch eine passende Zugverbindung retour. Der Fußweg vom Bahnhof zum Grand Hotel Panhans und zum Kulturpavillon dauert rund 25 Minuten. Der Tourismusverband Semmering-Rax bietet vom Bahnhof aus auch ein Shuttle an.

Tolles Programm in Wien

Ein tolles Kulturprogramm bietet bis September das Theater im Park. Die Freiluftbühne im Schwarzenberg-Garten am Belvedere begrüßt Acts aus Kabarett, Musik, Musical, Literatur und Philosophie. Zu den Highlights zählen die beliebten Eigenproduktionen „Venus & Jupiter“ sowie „Sommernachtstraum“, bei denen Michael Niavarani gemeinsam mit heimischen Schauspielstars die Lachmuskeln gehörig strapaziert. Der Haupteingang befindet sich vis-a-vis der Prinz-Eugen-Straße 26 (3. Bezirk) und ist mit der Straßenbahnlinie D (Station Plößlgasse) perfekt erreichbar. Die Gehzeit vom Schwarzenbergplatz (2, D, 71) beträgt etwa 10 Minuten, vom Hauptbahnhof (diverse S-Bahnen und Regionalzüge) sind es 15 Minuten.

Die An- und Heimreise lässt sich bequem mit der kostenlosen VOR AnachB App oder im Internet unter A nach B planen.