Ob in der Gassergasse, der Spengergasse, der Straußengasse oder in der Diehlgasse – das Fahrrad ist in einem Zentrumsbezirk wie Margareten ein ideales Fortbewegungsmittel: schnell, wendig und unkompliziert. Damit es auch sicher abgestellt werden kann, kommen nun 100 zusätzliche Radbügel an 21 Standorten dazu. Gemeinsam mit den bestehenden Abstellplätzen gibt es damit noch mehr Möglichkeiten, das Rad bequem zu parken.

„Mit der ‚frisch gebügelt‘-Initiative montieren wir im Herbst rund 100 neue Radbügel in Margareten“, freut sich Bezirksvorsteher Michael Luxenberger darüber, den Fünften noch radfreundlicher zu gestalten. Viele der Standorte wurden auf Vorschlag der Margaretner:innen so gewählt.

Die neuen Stellplätze

• Brandmayergasse 26

• Diehlgasse 51

• Gassergasse 9

• Gassergasse 30

• Helga-Pankratz-Platz

• Hollgasse 5

• Kriehubergasse 26

• Kriehubergasse/Kreuzung Wiedner Hauptstraße

• Krongasse 1

• Margaretenstraße 57

• Margaretenstraße 71-73

• Margaretenstraße 94

• Margaretenstraße 115

• Margaretenstraße 120

• Margaretenstraße 135

• Nikolsdorfer Gasse/Kreuzung Siebenbrunnengasse

• Ramperstorffergasse 39

• Siebenbrunnengasse 40

• Spengergasse/Kreuzung Vogelsanggasse

• Straußengasse 12

• Wiedner Hauptstraße 150