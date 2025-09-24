Moderiert wird der Abend von Katrin Wachauer, ORF-Moderatorin aus Oberösterreich, die das Publikum charmant durch das Programm führen wird. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Sportstadtrat Peter Hacker, Ehrenpräsident des Sportpool Wien, betonen die Bedeutung des Sports für das gesellschaftliche Leben in Wien und laden alle ein, die Leistungen der Wiener Sportler:innen gebührend zu feiern.

Auszeichnung in mehreren Kategorien

Bei der Gala werden Sportler:innen, Teams, Vereine und Nachwuchstalente für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Die Nominierten wurden von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählt.

Auch drei Vereine des Jahres werden ausgezeichnet – vorgeschlagen von den Sportdachverbänden ASKÖ WAT Wien, ASVÖ Wien und Sportunion Wien. Damit wird nicht nur sportlicher Erfolg, sondern auch innovative Vereinsarbeit und besonderes Engagement im Wiener Sport gewürdigt.

Die Nominierten im Überblick

Männer – Team des Jahres 2025

  • AFC Vienna Vikings – American Football
  • ASV Wien Wasserball – Wasserball
  • Basketball Club Vienna – Basketball

Frauen – Team des Jahres 2025

  • AHTC – Hockey
  • Danube Dragons – Cheerleading
  • Vienna Constables Ladies – Flag Football

Special Olympics 2025

  • Karlo Divic – Eiskunstlauf
  • Unified Team Floorball

Sportlerin des Jahres mit Behinderung 2025

  • Janina Falk – Schwimmen
  • Katrin Neudolt – Badminton
  • Stefanie Poßegger – Boccia

Sportler des Jahres mit Behinderung 2025

  • Mario Kargl – Tennis
  • Michael Kiefler – Boccia
  • Jakob Schumacher – Schwimmen

Sportlerin des Jahres 2025

  • Laura Kallinger – Judo
  • Julia Mayer – Marathon
  • Lara Tiefenthaler – Rudern

Sportler des Jahres 2025

  • Aaron Grün – Marathon
  • Anton Knoll – Turmspringen
  • Tim Wafler – Bahnrad

