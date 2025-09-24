Moderiert wird der Abend von Katrin Wachauer, ORF-Moderatorin aus Oberösterreich, die das Publikum charmant durch das Programm führen wird. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Sportstadtrat Peter Hacker, Ehrenpräsident des Sportpool Wien, betonen die Bedeutung des Sports für das gesellschaftliche Leben in Wien und laden alle ein, die Leistungen der Wiener Sportler:innen gebührend zu feiern.

Auszeichnung in mehreren Kategorien

Bei der Gala werden Sportler:innen, Teams, Vereine und Nachwuchstalente für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Die Nominierten wurden von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählt.

Auch drei Vereine des Jahres werden ausgezeichnet – vorgeschlagen von den Sportdachverbänden ASKÖ WAT Wien, ASVÖ Wien und Sportunion Wien. Damit wird nicht nur sportlicher Erfolg, sondern auch innovative Vereinsarbeit und besonderes Engagement im Wiener Sport gewürdigt.

Die Nominierten im Überblick

Männer – Team des Jahres 2025

AFC Vienna Vikings – American Football

ASV Wien Wasserball – Wasserball

Basketball Club Vienna – Basketball

Frauen – Team des Jahres 2025

AHTC – Hockey

Danube Dragons – Cheerleading

Vienna Constables Ladies – Flag Football

Special Olympics 2025

Karlo Divic – Eiskunstlauf

Unified Team Floorball

Sportlerin des Jahres mit Behinderung 2025

Janina Falk – Schwimmen

Katrin Neudolt – Badminton

Stefanie Poßegger – Boccia

Sportler des Jahres mit Behinderung 2025

Mario Kargl – Tennis

Michael Kiefler – Boccia

Jakob Schumacher – Schwimmen

Sportlerin des Jahres 2025

Laura Kallinger – Judo

Julia Mayer – Marathon

Lara Tiefenthaler – Rudern

Sportler des Jahres 2025