Moderiert wird der Abend von Katrin Wachauer, ORF-Moderatorin aus Oberösterreich, die das Publikum charmant durch das Programm führen wird. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Sportstadtrat Peter Hacker, Ehrenpräsident des Sportpool Wien, betonen die Bedeutung des Sports für das gesellschaftliche Leben in Wien und laden alle ein, die Leistungen der Wiener Sportler:innen gebührend zu feiern.
Auszeichnung in mehreren Kategorien
Bei der Gala werden Sportler:innen, Teams, Vereine und Nachwuchstalente für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Die Nominierten wurden von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählt.
Auch drei Vereine des Jahres werden ausgezeichnet – vorgeschlagen von den Sportdachverbänden ASKÖ WAT Wien, ASVÖ Wien und Sportunion Wien. Damit wird nicht nur sportlicher Erfolg, sondern auch innovative Vereinsarbeit und besonderes Engagement im Wiener Sport gewürdigt.
Die Nominierten im Überblick
Männer – Team des Jahres 2025
- AFC Vienna Vikings – American Football
- ASV Wien Wasserball – Wasserball
- Basketball Club Vienna – Basketball
Frauen – Team des Jahres 2025
- AHTC – Hockey
- Danube Dragons – Cheerleading
- Vienna Constables Ladies – Flag Football
Special Olympics 2025
- Karlo Divic – Eiskunstlauf
- Unified Team Floorball
Sportlerin des Jahres mit Behinderung 2025
- Janina Falk – Schwimmen
- Katrin Neudolt – Badminton
- Stefanie Poßegger – Boccia
Sportler des Jahres mit Behinderung 2025
- Mario Kargl – Tennis
- Michael Kiefler – Boccia
- Jakob Schumacher – Schwimmen
Sportlerin des Jahres 2025
- Laura Kallinger – Judo
- Julia Mayer – Marathon
- Lara Tiefenthaler – Rudern
Sportler des Jahres 2025
- Aaron Grün – Marathon
- Anton Knoll – Turmspringen
- Tim Wafler – Bahnrad