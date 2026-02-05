Wien ist weiter im ESC-Fieber! Schon jetzt ziert ein auffälliges ESC-Plakat das Vordach der Halle F: Die Wiener Stadthalle trägt damit offiziell ihr „Eurovision-Outfit“. Somit ist der Song Contest auch optisch in der Hauptstadt angekommen. Für Fans und Besucher:innen heißt das: Vorfreude schon beim Vorbeigehen.

Wien ist Song Contest

Die Stadthalle ist dabei nur ein Teil des großen Ganzen. Am Rathausplatz zählt eine Countdown-Uhr die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zur Opening-Ceremony am 10. Mai. Öffis werden im ESC-Design durch die Stadt fahren, Bahnhöfe und der Flughafen Schwechat sind gebrandet, dazu kommen Plakate und Installationen im öffentlichen Raum. Kurz gesagt: Wien spielt ESC – überall!

Bühne für Europas Mega-Event

Mit rund 300 Veranstaltungen und über einer Million Besucher:innen jährlich zählt die Wiener Stadthalle zu den meistbespielten Arenen Europas. Ihre Stärke: maximale Wandelbarkeit, modernste Technik und ein eingespieltes Team. Genau das macht sie zur idealen Bühne für den Eurovision Song Contest – und zum Herzstück eines Events, das Wien in eine internationale Musikmetropole verwandelt.