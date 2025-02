Neues Jahr, neue Gespräche: ‚Plaudern in der Bücherei‘ startet

Nach dem erfolgreichen Start im Herbst 2024 wird das Angebot „Plaudern in der Bücherei“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG fortgesetzt. Die Kooperation mit den Stadt Wien Büchereien läuft weiter. Von Februar bis April haben alle Interessierten die Gelegenheit, an moderierten Treffen teilzunehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich ‚Plaudern in der Bücherei‘ nach dem Pilotprojekt so gut etabliert hat. Menschen werden nicht nur mit frischem Lesestoff versorgt, sondern können auch in einem ungezwungenen Rahmen plaudern und neue Bekanntschaften machen“, sagt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Wertvolles Angebot vor allem für Senioren

„Besonders ältere Menschen sollen durch dieses Projekt angesprochen werden, da sie häufig von Einsamkeit betroffen sind. „Mit diesem Angebot möchten wir allen, die Freude am Erzählen und Zuhören haben, die Möglichkeit bieten, sich mit anderen aus der Nachbarschaft auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen“, ergänzt Beck.

Moderierte Treffen mit fixen und freien Themen

Die Treffen werden von erfahrenen Moderatoren des Vereins Sorgenetz geleitet. Sie finden von 7. Februar bis 24. April jeden Donnerstag und Freitag in den genannten Büchereien statt. Die Veranstaltungen sind kostenlos; eine Anmeldung ist nicht notwendig. Einige Termine widmen sich speziellen Themen. Die Teilnehmer können sich dabei aktiv einbringen und ihre Geschichten teilen.

An den ausgewählten Terminen gibt es bereits vorgegebene Themen. So wird beispielsweise am 7. Februar 2025 das Thema „Freizeitgeschichten“ behandelt und am 6. März 2025 „Schulgeschichten“. An weiteren Terminen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre eigenen Themen vorzuschlagen.

Termine & Orte:

Bücherei im Bildungszentrum Simmering (Gottschalkgasse 10, 1110 Wien, barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 16-18 Uhr

– 7.2.2025, Thema: Freizeitgeschichten

– 20.2.2025

– 6.3.2025, Thema: Schulgeschichten

– 20.3.2025

– 3.4.2025

– 24.4.2025

Bücherei am Leberberg (Rosa-Jochmann-Ring 5/1, 1110 Wien, barrierefreier Zugang)

Uhrzeit: jeweils 14–16 Uhr

– 14.2.2025, Thema: Schulgeschichten

– 28.2.2025

– 14.3.2025

– 28.3.2025

– 11.4.2025

Weitere Informationen und Details zu den Terminen gibt es unter: wig.or.at/termine

Über das Projekt

„Plaudern in der Bücherei“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ in Kooperation mit den Stadt Wien Büchereien und umgesetzt durch den Verein Sorgenetz. Ziel ist es, durch einfache, aber wertvolle soziale Begegnungen die Lebensqualität und das soziale Miteinander im Bezirk zu fördern.