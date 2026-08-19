Notfellchen: Danny Mc Cormack sucht ein Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Danny Mc Cormack

Kater Danny Mc Cormack ist ein echtes Notfellchen auf der Suche nach einem ganz besonderen Zuhause. Der achtjährige Samtpfoter ist sensibel und benötigt viel Zeit, um sich an neue Situationen und Veränderungen zu gewöhnen. Eine feste Routine, Geduld und ausreichend Rückzugsmöglichkeiten geben ihm Sicherheit.

Nähe nach seinen Regeln

Danny sucht gerne die Nähe seiner Menschen – gestreichelt werden möchte er deshalb aber nicht immer. Seine Körpersprache und seine Grenzen müssen unbedingt respektiert werden. Fühlt er sich bedrängt oder unsicher, kann es vorkommen, dass er beißt. Eine klassische Kuschelkatze ist Danny daher nicht.

Beschäftigung und Platz

Damit der rund neun Kilogramm schwere Kater ausgeglichen bleibt, benötigt er viel körperliche und geistige Beschäftigung. Sein neues Zuhause sollte mit stabilen, großen Kratzbäumen, erhöhten Liegeflächen und geräumigen Katzenklos ausgestattet sein.

Erfahrenes Zuhause gesucht

Für Danny werden sehr katzenerfahrene, idealerweise auch rasseerfahrene Menschen gesucht. Wer ihm klare Strukturen, Sicherheit und ausreichend Zeit bietet, kann sein Vertrauen gewinnen und ihm endlich das passende Zuhause schenken.

Bei Interesse an einer Katze: katzenvergabe@tierschutz-austria.at bzw. 0699 1660 40 52 (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).