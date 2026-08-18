E-Scooter rast mit 129 km/h über die Donauinsel

Wahnsinns-Tempo auf der Donauinsel! Ein E-Scooter wird zum Geschoss – und die Polizei erlebt eine Verfolgungsjagd, die es in sich hat.

Es war Samstag, 15. August, gegen 16.45 Uhr. Beamte des Fahrraddienstes der Landesverkehrsabteilung waren beim Wassersportzentrum auf der Donauinsel unterwegs, als ihnen zwei E-Scooter-Lenker auffielen, die deutlich zu schnell unterwegs waren.

Als die beiden die Polizei bemerkten, wendeten sie abrupt und gaben Gas. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die beiden Roller sollen dabei Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreicht haben. Besonders brisant: Mehrfach sollen Passanten gefährdet worden sein – laut Polizei mussten sich Menschen nur durch Sprünge zur Seite vor möglichen Kollisionen retten.

Lebensgefährliche Flucht

Dann wurde die Flucht für einen der Lenker selbst gefährlich. Trotz des bereits halsbrecherischen Tempos soll der Mann weiter beschleunigt haben. Der E-Scooter wurde dabei instabil – ein Sturz schien unmittelbar bevorzustehen. Die Polizisten konnten den 20-Jährigen schließlich anhalten.

Doch damit war der unglaubliche Fall noch lange nicht vorbei.

129 km/h auf Rollentester!

Die Beamten nahmen den E-Scooter anschließend genauer unter die Lupe. Bei der Rollentestung wurde bei 129 km/h aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Heißt: Der Roller hätte möglicherweise sogar noch schneller fahren können.

Der 20-jährige Österreicher wurde mehrfach angezeigt. Ein Amtsarzt stellte zudem fest, dass der Mann nicht fahrtauglich war. Wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit wurde außerdem Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wien erstattet.

Der E-Scooter wurde sichergestellt. Und der zweite Lenker? Der ist noch nicht ausgeforscht. Die Ermittlungen laufen.

Polizei jagt getunte Roller

Der spektakuläre Fall ist kein Einzelfall. Die Wiener Polizei geht seit Längerem gegen illegal umgebaute E-Scooter und E-Bikes sowie gegen gefährliche Verkehrsverstöße vor. Bei einer Schwerpunktaktion wurden erst am Vortag 145 Organmandate ausgestellt und 99 Anzeigen erstattet. Bei weiteren Rollentestungen wurden E-Scooter mit bis zu 56 km/h festgestellt.