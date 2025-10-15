Der rundum gemütliche Mischlingsrüde Lordi (geb. Jänner 2018, Tiernr. 245023) wartet derzeit bei Tierschutz Austria auf Menschen mit Herz und Hausverstand. Der kastrierte, kniehohe Hundemann bringt mit seinem sanften Blick und seinem freundlichen Wesen schnell jedes Herz zum Schmelzen – und wünscht sich nichts sehnlicher als ein ruhiges Zuhause für immer.

Ein treuer Begleiter für ruhige Stunden

Lordi liebt den Kontakt zu Menschen und freut sich über gemeinsame Spaziergänge oder gemütliche Kuschelstunden. Er ist stubenrein, geht brav an der Leine und fährt auch problemlos im Auto mit. Laut seinem früheren Besitzer kann er gut einige Stunden alleine bleiben – perfekte Voraussetzungen also für ein entspanntes Zusammenleben.

Keine anderen Tiere, bitte!

So freundlich Lordi Menschen gegenüber ist, mit anderen Hunden versteht er sich leider gar nicht. Er sollte daher Einzelprinz im neuen Zuhause sein, auch Katzen zählen nicht zu seinen Freunden. Bei Hundebegegnungen unterwegs ist Vorsicht geboten, da er in seiner Vergangenheit bereits einen kleineren Hund gebissen hat. Mit etwas Umsicht und Erfahrung lässt sich das aber gut managen.

Zuhause am Stadtrand oder Land gesucht

Für den lieben Rüden wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land gesucht – ohne viele Stiegen, denn Lordi bringt derzeit noch einige Kilos zu viel auf die Waage. Seine neuen Menschen sollten ihm helfen, langsam wieder fit zu werden. Kinder dürfen im Haushalt leben, allerdings erst ab Teenager-Alter.

Ein Herz für Lordi

Lordi ist ein treuer, gemütlicher Begleiter, der mit den richtigen Menschen an seiner Seite endlich ankommen darf. Wer ihm eine Chance gibt, wird mit einem dankbaren Freund fürs Leben belohnt.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).