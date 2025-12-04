Dass Lesen ein echter Glücksbringer ist, belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien. Es steigert Gesundheit, Zufriedenheit – und sogar die Lebenserwartung.

Vorlesen als Schlüssel zur Fantasie – und zum Lernerfolg

Gerade für Kinder ist das Vorlesen weit mehr als nur ein gemeinsamer Moment. Es öffnet ihnen die Tür zu Geschichtenwelten, fördert die Sprachentwicklung und erweitert spielerisch den Wortschatz. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, zeigen später bessere schulische Leistungen und greifen auch als Erwachsene gerne zu Büchern.

Kein Wunder also, dass das Bildungsministerium seit Jahren als Partner hinter der Aktion steht. In allen heimischen Bildungseinrichtungen wurde der Vorlesetag sogar zum offiziellen Projekttag VORLESEN.

Leser*innen leben länger – bestätigt durch Yale-Studie

Eine beeindruckende zwölfjährige Langzeitstudie der Yale University zeigt: Lesen macht nicht nur glücklicher, sondern erhöht die Lebenserwartung um stolze 23 Prozent. Wer täglich nur ein Kapitel liest, kann – völlig unabhängig von Geschlecht, Einkommen oder Gesundheitszustand – mit zwei zusätzlichen Lebensjahren rechnen. Ein schöner Nebeneffekt: Leser*innen schlafen auch besser.

Weniger Bildschirm, mehr Buch

Gerade heute, wo in der U-Bahn oft mehr auf Bildschirme als in Bücher geschaut wird, will der Vorlesetag ein starkes Zeichen setzen. Denn die Zahl jener Menschen, die nicht mehr sinnerfassend lesen können, steigt kontinuierlich. Vor allem Kinder brauchen daher positive Vorbilder.

Ein zusätzlicher Anreiz: Die ersten 10.000 Anmeldungen erhalten ein kostenloses Vorlesebuch zugeschickt.

Vorlesen verbindet – und stärkt das soziale Miteinander

Vorlesen bedeutet aber nicht nur Lernen und Fantasie. Es bedeutet auch gemeinsames Erleben und Beziehungspflege – ein Miteinander, das in unserer schnelllebigen Zeit oft zu kurz kommt. Der Vorlesetag erinnert daran, wie wertvoll es ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem wichtig sind.

Ein Weihnachtswunsch: Bücher aus dem heimischen Handel

Zum Weihnachtsfest empfehlen die Veranstalter – ganz im Sinne regionaler Wertschöpfung – Buchgeschenke aus dem lokalen Buchhandel. Denn auch damit unterstützt man eine lebendige österreichische Lesekultur.

Mehr zur Teilnahme gibt’s auf: vorlesetag.eu 📚