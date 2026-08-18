Schönbrunns “Waldmenschen” sind echte Wipfelstürmer

Der Name „Orang-Utan“ stammt aus dem Malaiischen und bedeutet übersetzt soviel wie „Waldmensch“ (orang für Mensch und hutan bzw. utan für Wald). Am 19. August ist übrigens Welt-Orang-Utan-Tag”!

In der freien Wildbahn sind alle Orang-Utan-Arten durch den Verlust und die Zerklüftung der Regenwälder auf Borneo und Sumatra von der Ausrottung bedroht. Im Tiergarten Schönbrunn zeigen die Borneo-Orang-Utans eindrucksvoll, wie gut sie an ein Leben in den Baumkronen angepasst sind. „Seit 2022 steht unseren Orang-Utans eine neue große Kletteranlage im Außenbereich zur Verfügung, die nun noch weiter ausgebaut wurde“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Robinienstämme, die von den Österreichischen Bundesforsten zur Verfügung gestellt wurden, zusätzliche Seile sowie ein weiteres Baumnest bieten noch mehr Möglichkeiten zum Klettern, Ruhen und Beobachten. Hering-Hagenbeck: „Orang-Utans verbringen den Großteil ihres Lebens in den Bäumen. Mit unserer abwechslungsreich gestalteten Anlage, die vor allem bei den Ruheplätzen mit einer Nebelanlage gekühlt und auch beschattet wird, können wir ihnen viele Möglichkeiten bieten, ihr natürliches Verhalten auszuleben. So sind sie auch die perfekten Botschaftertiere für ihre hochbedrohten Artgenossen in der verbleibenden Wildbahn.“

Perfekte Kletterkünstler

Orang-Utans sind wahre Muskelpakete. Ihre Arme sind besonders lang und kräftig, ihre Daumen verkürzt und ihre Füße funktionieren beinahe wie Hände – perfekt zum Klettern auf Bäumen und Balancieren auf Seilen. Auch die beiden drei bzw. vier Jahre alten Jungtiere sind schon geschickt unterwegs. „Die Kleinen klettern schon wie die Großen. Natürlich lassen sie sich auch noch gerne von ihren Müttern tragen. Das ist nach wie vor ein Rückzugsort für sie“, so Revierleiterin Sandra Keiblinger.