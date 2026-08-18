Magie zum Greifen nah: Neuer Zaubertisch im Prater

Mit „Table Magic“ präsentiert die Magic World Vienna im Prater ein besonders persönliches Showformat. Bei den Vorstellungen erleben nur zwei bis maximal zehn Gäste verblüffende Tricks direkt am Tisch des Magiers.

Wenn das Unmögliche greifbar wird

Keine große Bühne, kein Vorhang und kaum Abstand: Bei „Table Magic“ geschieht die Zauberei unmittelbar vor den Augen der Besucher – manchmal sogar in ihren eigenen Händen. Spielkarten tauchen an unerwarteten Orten auf, Gedanken werden scheinbar gelesen und Gegenstände wechseln auf unerklärliche Weise ihren Platz.

„Tischmagie ist für uns die spannendste und gleichzeitig persönlichste Form der Magie.“

…erklären die Betreiber Anca und Lucca Lucian. Obwohl das Publikum jede Bewegung genau beobachten könne, bleibe am Ende meist nur eine Frage: Wie war das möglich?

Kleiner Rahmen, große Wirkung

Der Magic Table zählt zu den wohl kleinsten und intimsten Magiespielorten der Welt. Pro Vorstellung nehmen lediglich zwei bis zehn Personen Platz. Dadurch entsteht eine Atmosphäre, die eher an einen magischen Abend unter Freunden als an einen klassischen Theaterbesuch erinnert.

„Du kannst dich zurücklehnen und staunen – oder plötzlich selbst mitten in einem Wunder sitzen.“

…sagt Anca Lucian. Da die Gäste aktiv in die Vorführungen eingebunden werden, verläuft jede Vorstellung ein wenig anders.

Kurze Shows für spontane Gäste

Derzeit werden in der Magic World Vienna laufend zehnminütige Vorführungen für spontane Besucher angeboten. Das Format soll vor allem Menschen einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der modernen Zauberkunst ermöglichen.

Viele Gäste nutzen die Tischmagie auch als Ergänzung zu einer Bühnenshow im Magic Theater. Laut Lucca Lucian werde der persönliche Auftritt am Tisch dabei häufig als krönender Abschluss des Besuchs beschrieben.

Ab Oktober sind zusätzlich einstündige Vorstellungen am Freitag- und Samstagabend geplant. Die begrenzten Plätze können vorab online gebucht werden.

Prominente Gäste staunten mit

Zu den ersten Gästen des neuen Formats gehörten Kabarettistin Andrea Händler sowie Sopranistin Iva Schell und ihre Tochter Viktoria. Bei einer Vorstellung von Magier Daniel Annerl konnten sie die Tricks aus nächster Nähe verfolgen.

Das Angebot richtet sich an Familien, Paare, Freundesgruppen und eingefleischte Magiefans – aber auch an jene, die glauben, sich von Zauberei nicht mehr überraschen zu lassen. Denn näher als am Magic Table kommt man den kleinen und großen Wundern der Magie kaum.