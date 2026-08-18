Trotz 8:0-Gala: Stunde der Wahrheit für Rapid!

Rapid ist aktuell sensationell unterwegs: Acht Spiele in der Saison, acht Siege! So eine Bilanz gab es zuletzt vor 40 Jahren. Am Donnerstag steigt aber die Stunde der Wahrheit im Europacup!

Ergebnistechnisch kann man nicht besser starten. Vor allem der 8:0-Sieg am Sonntag gegen den GAK zeigt, was die Mannschaft drauf hat, wenn es wie am Schnürchen läuft. Man sieht Spielfreude, Kombinationsfreude und die Qualität vieler Spieler.

In Conference-League liefern!

Doch das alles wäre nicht viel wert, wenn die Grün-Weißen im Play-off zur Conference-League-Gruppenphase nicht liefern würden. Los geht’s am Donnerstag in Schottland gegen Hearts of Midlothian (20: 45 Uhr, live in ORF 1). Das Rückspiel steigt am Mittwoch, 26.8., um 18:45 Uhr im Allianz Stadion und live auf ORF 1.

Rapid zu favorisieren

Wobei Rapid nicht nur als neuer Tabellenführer der Bundesliga zu favorisieren ist: Schließlich konnte Sturm Graz in der Qualifikation zur Champions-League die Schotten mit insgesamt 6:0-Gesamtscore (4:0, 2:0) deutlich aus dem Bewerb schießen.

In der Liga – hier gegen Altach – ist Rapid in der Saison noch ungeschlagen (Bild: Schatzer).

Es geht um Millionen

Für Rapid geht es gegen die Schotten um Millionen und Rückenwind in bezug auf den großen Kader. Bei einer Qualifikation und Einnahmen von mindestens 4 Millionen Euro (kann bis auf 6 Millionen steigen) muss 6er Amane vielleicht doch nicht verkauft werden.

Tormaschine Rapid

Jedenfalls ist die Bilanz nach den bisherigen acht Spielen beeindruckend. Ercan Kara, Tonni Adamsen & Co haben 24 Tore geschossen. Bei nur drei Gegentoren. Dazu mit 8:0 der höchste Ligasieg seit fast 41 Jahren. Das Selbstvertrauen stimmt.