Am 7.3. öffnet der zauberhafte Ostermarkt auf Schloss Hof seine Tore. Bis zum 6.4. bietet der Markt an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen, sowie am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag von 10 bis 18 Uhr Unterhaltung für die ganze Familie.In den frühlingshaft dekorierten Hütten präsentieren zahlreiche Aussteller hochwertiges österliches Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. Verschiedene Musikgruppen (an allen Markttagen um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr) sorgen für Stimmung. Auf die kleinen Gäste wartet von 11 bis 17 Uhr die Osterhasenwerkstatt. Aus den unterschiedlichsten Bastelmaterialien können kunterbunte Geschenke für das Osternest und Osterdeko gezaubert werden.

An allen Markttagen kann von 13 Uhr bis 17 Uhr den Töpfern über die Schulter geschaut werden. Von 13 bis 15 Uhr hoppelt der Osterhase über das Schlossareal und verteilt kleine Überraschungen. Ponyreiten steht von 14 bis 16 Uhr am Programm, bei Schlechtwetter ist Ponypflege im Stall angesagt. Kasperl & Co. begeistert am 5. und 6.4. um 11 und 15 Uhr sowie am 5.4. um 11 Uhr Divadlo NaHojdačke mit „Lomidrevo“ (SK) um 11 (Online- Tickets erforderlich!).

Nähere Informationen und Reservierung www.schlosshof.at