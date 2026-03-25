Mit den ersten warmen Tagen hält auch in Wien wieder eine ganz besondere Zeit Einzug: Ostern. In den Häusern zum Leben und den Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien wird diese Zeit heuer besonders aktiv und gemeinschaftlich gefeiert. Der Osterhase hat seine Runden bereits begonnen und sorgt für fröhliche Stimmung bei zahlreichen Veranstaltungen.

Ob bei liebevoll gestalteten Osterjausen, kreativen Bastelstunden oder geselligen Festen – in den Klubs wird der Frühling mit allen Sinnen erlebbar. Die Einrichtungen bieten dabei nicht nur Unterhaltung, sondern vor allem Raum für Begegnung und Austausch.

Vielfältiges Programm in allen Bezirken

Das Osterprogramm in den Wiener Pensionist*innenklubs zeigt sich auch heuer wieder besonders abwechslungsreich. Schon jetzt wird in vielen Häusern gebastelt, gefeiert und gemeinsam Zeit verbracht.

Ein besonderes Highlight erwartet Besucher*innen am 2. April im HausKlub Gustav Klimt: Dort sorgt das Ensemble „Tenorissimo“ bei einem musikalischen Osternachmittag für festliche Stimmung. Wer lieber an der frischen Luft unterwegs ist, kann beim Ostermarkt in den Blumengärten Hirschstetten vorbeischauen, organisiert vom Klub Böcklinstraße.

Kulinarisch startet der 1. April im Klub Greiseneckergasse mit einem gemütlichen Osterbrunch. Am Nachmittag geht es dann schwungvoll weiter: Im HausKlub Rudolfsheim lädt ein Ostertanz mit Live-Musik und Osterjause zum Mitmachen ein.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche kreative Workshops, gesellige Nachmittage und kulinarische Angebote in ganz Wien – so ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Orte der Begegnung das ganze Jahr

Insgesamt stehen den Wienerinnen rund 135 Pensionistinnenklubs zur Verfügung, die nicht nur zu Ostern, sondern das ganze Jahr über ein vielfältiges Programm bieten. Sie sind wichtige Treffpunkte für Gemeinschaft, Aktivität und Lebensfreude im Alltag.

Alle Infos online abrufbar

Wer sich einen Überblick über das gesamte Osterprogramm verschaffen möchte, wird online fündig: Unter www.dieklubs.at sind alle Veranstaltungen übersichtlich aufgelistet.

Eine Auswahl des Osterprogramms:

MitEinander Jausnen: Osterjause

Am: Dienstag, 31. März 2026

Um: 12:00 – 16:00 Uhr

Ort: Klub Erdbergstraße 16-28/3

Adresse: Erdbergstraße 16-28/3, 1030 Wien

Tel: 01 31399273101

Um Anmeldung im Klub wird gebeten

Osterfest mit Musik

Am: Dienstag, 31. März 2026

Um: 12:00 – 17:00 Uhr

Ort: Klub Am Fuchsenfeld 1-3/26/2

Adresse: Am Fuchsenfeld 1-3/26/2, 1120 Wien

Tel: 01 31399 282 111

Um Anmeldung im Klub wird gebeten

Osterbrunch

Am: Mittwoch, 1. April 2026

Um: 10:30 – 12:00

Ort: Klub Greiseneckergasse 5

Adresse: Greiseneckergasse 5, 1200 Wien

Tel: 01/ 31399 290201

Um Anmeldung im Klub wird gebeten

Ostertanz

Am: Mittwoch, 1. April 2026

Um: 15:00 – 18:00 Uhr

Ort: Haus Rudolfsheim

Adresse: Oelweingasse 9, 1150 Wien

Tel: + 43 1 313 99 118

Um tel. Anmeldung im Haus wird gebeten

Ostermarkt Hirschstetten

Am: Donnerstag, 2. April 2026

Um: 12:00 – 16:00 Uhr

Treffpunkt 12 Uhr im Klub Böcklinstraße 43

Ort: Blumengärten Hirschstetten

Adresse: Quadenstraße 15, 1220 Wien

Osterfest mit Ensemble „Tenorissimo“

Am: Donnerstag, 2. April 2026

Um: 15:00 – 17:00 Uhr

Ort: Haus Gustav Klimt

Adresse: Felbigergasse 81, 1140 Wien

Tel: +43 1 313 99 1200

Osterfeier

Am: Donnerstag, 2. April 2026

Um: 15:00 – 17:00

Ort: Haus Alszeile

Adresse: Alszeile 73, 1170 Wien

Tel: +43 1 313 99 1150

Helgas buntes Osterfest beim Theseustempel

Am: Donnerstag, 2. April 2026

Um: 15:00 – 17:00 Uhr

Ort: Volksgarten

Adresse: Volksgarten, 1010 Wien

Tel: 01 313 99 170 112

Einfach vorbeikommen

Gemeinsam Ostereier färben

Am: Freitag, 3. April 2026

Um: 14:00 – 16:00 Uhr

Ort: Klub Wurlitzergasse 59 (Eingang Seeböckgasse 12-14)

Adresse: Wurlitzergasse 59 (Eingang Seeböckgasse 12-14), 1160 Wien

Tel: 01/31399 2 86 20 1

Osterfeier mit Johann Wilfinger

Am: Dienstag, 7. April 2026

Um: 13:30 – 16:30 Uhr

Ort: Klub Böcklinstraße 43

Adresse: Böcklinstraße 43, 1020 Wien

Tel: 01 313 99 27 21 11

Osterfest

Am: Dienstag, 7. April 2026

Um: 13:00 – 16:00 Uhr

Ort: Klub Engerthstraße 199/4

Adresse: Engerthstraße 199/4, 1020 Wien

Tel: 01 31399 272121

Um Anmeldung im Klub wird gebeten

Osterjause und Wiener Lieder

Am: Mittwoch, 8. April 2026

Um: 14:30 – 16:00

Ort: Haus Neubau

Adresse: Schottenfeldgasse 25-27, 1070 Wien

Tel: +43 1 313 99 1300