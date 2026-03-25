Mit den ersten warmen Tagen hält auch in Wien wieder eine ganz besondere Zeit Einzug: Ostern. In den Häusern zum Leben und den Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien wird diese Zeit heuer besonders aktiv und gemeinschaftlich gefeiert. Der Osterhase hat seine Runden bereits begonnen und sorgt für fröhliche Stimmung bei zahlreichen Veranstaltungen.
Ob bei liebevoll gestalteten Osterjausen, kreativen Bastelstunden oder geselligen Festen – in den Klubs wird der Frühling mit allen Sinnen erlebbar. Die Einrichtungen bieten dabei nicht nur Unterhaltung, sondern vor allem Raum für Begegnung und Austausch.
Vielfältiges Programm in allen Bezirken
Das Osterprogramm in den Wiener Pensionist*innenklubs zeigt sich auch heuer wieder besonders abwechslungsreich. Schon jetzt wird in vielen Häusern gebastelt, gefeiert und gemeinsam Zeit verbracht.
Ein besonderes Highlight erwartet Besucher*innen am 2. April im HausKlub Gustav Klimt: Dort sorgt das Ensemble „Tenorissimo“ bei einem musikalischen Osternachmittag für festliche Stimmung. Wer lieber an der frischen Luft unterwegs ist, kann beim Ostermarkt in den Blumengärten Hirschstetten vorbeischauen, organisiert vom Klub Böcklinstraße.
Kulinarisch startet der 1. April im Klub Greiseneckergasse mit einem gemütlichen Osterbrunch. Am Nachmittag geht es dann schwungvoll weiter: Im HausKlub Rudolfsheim lädt ein Ostertanz mit Live-Musik und Osterjause zum Mitmachen ein.
Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche kreative Workshops, gesellige Nachmittage und kulinarische Angebote in ganz Wien – so ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Orte der Begegnung das ganze Jahr
Insgesamt stehen den Wienerinnen rund 135 Pensionistinnenklubs zur Verfügung, die nicht nur zu Ostern, sondern das ganze Jahr über ein vielfältiges Programm bieten. Sie sind wichtige Treffpunkte für Gemeinschaft, Aktivität und Lebensfreude im Alltag.
Alle Infos online abrufbar
Wer sich einen Überblick über das gesamte Osterprogramm verschaffen möchte, wird online fündig: Unter www.dieklubs.at sind alle Veranstaltungen übersichtlich aufgelistet.
Eine Auswahl des Osterprogramms:
MitEinander Jausnen: Osterjause
Am: Dienstag, 31. März 2026
Um: 12:00 – 16:00 Uhr
Ort: Klub Erdbergstraße 16-28/3
Adresse: Erdbergstraße 16-28/3, 1030 Wien
Tel: 01 31399273101
Um Anmeldung im Klub wird gebeten
Osterfest mit Musik
Am: Dienstag, 31. März 2026
Um: 12:00 – 17:00 Uhr
Ort: Klub Am Fuchsenfeld 1-3/26/2
Adresse: Am Fuchsenfeld 1-3/26/2, 1120 Wien
Tel: 01 31399 282 111
Um Anmeldung im Klub wird gebeten
Osterbrunch
Am: Mittwoch, 1. April 2026
Um: 10:30 – 12:00
Ort: Klub Greiseneckergasse 5
Adresse: Greiseneckergasse 5, 1200 Wien
Tel: 01/ 31399 290201
Um Anmeldung im Klub wird gebeten
Ostertanz
Am: Mittwoch, 1. April 2026
Um: 15:00 – 18:00 Uhr
Ort: Haus Rudolfsheim
Adresse: Oelweingasse 9, 1150 Wien
Tel: + 43 1 313 99 118
Um tel. Anmeldung im Haus wird gebeten
Ostermarkt Hirschstetten
Am: Donnerstag, 2. April 2026
Um: 12:00 – 16:00 Uhr
Treffpunkt 12 Uhr im Klub Böcklinstraße 43
Ort: Blumengärten Hirschstetten
Adresse: Quadenstraße 15, 1220 Wien
Osterfest mit Ensemble „Tenorissimo“
Am: Donnerstag, 2. April 2026
Um: 15:00 – 17:00 Uhr
Ort: Haus Gustav Klimt
Adresse: Felbigergasse 81, 1140 Wien
Tel: +43 1 313 99 1200
Osterfeier
Am: Donnerstag, 2. April 2026
Um: 15:00 – 17:00
Ort: Haus Alszeile
Adresse: Alszeile 73, 1170 Wien
Tel: +43 1 313 99 1150
Helgas buntes Osterfest beim Theseustempel
Am: Donnerstag, 2. April 2026
Um: 15:00 – 17:00 Uhr
Ort: Volksgarten
Adresse: Volksgarten, 1010 Wien
Tel: 01 313 99 170 112
Einfach vorbeikommen
Gemeinsam Ostereier färben
Am: Freitag, 3. April 2026
Um: 14:00 – 16:00 Uhr
Ort: Klub Wurlitzergasse 59 (Eingang Seeböckgasse 12-14)
Adresse: Wurlitzergasse 59 (Eingang Seeböckgasse 12-14), 1160 Wien
Tel: 01/31399 2 86 20 1
Osterfeier mit Johann Wilfinger
Am: Dienstag, 7. April 2026
Um: 13:30 – 16:30 Uhr
Ort: Klub Böcklinstraße 43
Adresse: Böcklinstraße 43, 1020 Wien
Tel: 01 313 99 27 21 11
Osterfest
Am: Dienstag, 7. April 2026
Um: 13:00 – 16:00 Uhr
Ort: Klub Engerthstraße 199/4
Adresse: Engerthstraße 199/4, 1020 Wien
Tel: 01 31399 272121
Um Anmeldung im Klub wird gebeten
Osterjause und Wiener Lieder
Am: Mittwoch, 8. April 2026
Um: 14:30 – 16:00
Ort: Haus Neubau
Adresse: Schottenfeldgasse 25-27, 1070 Wien
Tel: +43 1 313 99 1300