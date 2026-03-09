Das abwechslungsreiche Programm reicht von Ostermärkten über kreatives Basteln bis hin zu kulinarischen Treffen. Beim gemeinsamen Ostereierbemalen oder beim Basteln entstehen liebevoll gestaltete Dekorationen für das eigene Zuhause. Gleichzeitig bleibt genug Zeit für Gespräche, gemeinsames Lachen und das Genießen des Frühlings.

Kulinarisch wird ebenfalls einiges geboten: Bei der Osterjause oder beim Osterbrunch können sich Besucherinnen und Besucher in entspannter Atmosphäre austauschen. Wer sein Glück versuchen möchte, ist beim beliebten Osterbingo genau richtig – hier sorgt Spannung ebenso für gute Stimmung wie die Aussicht auf kleine Gewinne.

Märkte und Ausflüge sorgen für Frühlingsstimmung

Auch Ostermärkte stehen auf dem Programm. Dort warten handgemachte Dekorationen, bunte Ostereier und kleine Geschenkideen. Besonders stimmungsvoll wird es etwa bei einem Ausflug zum Ostermarkt im Fuhrmannshaus in Wien-Penzing.

Die Veranstaltungen schaffen Orte der Begegnung, an denen Gemeinschaft und Lebensfreude im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam Zeit verbringen, kreativ sein und den Frühling willkommen heißen – genau darum geht es bei den Osteraktivitäten der Häuser zum Leben und der Pensionist*innenklubs.

Eine Auswahl an Terminen

19. März 2026, 9–14 Uhr: Ostermarkt im Haus Hohe Warte, Hohe Warte 8, 1190 Wien

19. März 2026, 13–14 Uhr: Ostereier bemalen im Klub Fasangartengasse, Fasangartengasse 65a/5, 1130 Wien

20. März 2026, 14.30–15.30 Uhr: Osterbasteln im Klub Alser Straße, Alser Straße 71, 1080 Wien

25. März 2026, 14.30–15.30 Uhr: Osterbingo im Klub Nobilegasse, Nobilegasse 33–35/5, 1150 Wien

26. März 2026, 10–17 Uhr: Ostermarkt im Haus Leopoldau, Kürschnergasse 10, 1210 Wien

26. März 2026, 12–17 Uhr: MitEinander Jausnen – Osterjause im Klub Rabengasse, Rabengasse 2–10, 1030 Wien

31. März 2026, 15–17 Uhr: Osterfest im Haus Penzing, Dreyhausenstraße 29, 1140 Wien

1. April 2026, 10.30–12 Uhr: Osterbrunch im Klub Greiseneckergasse (mit Anmeldung), Greiseneckergasse 5, 1200 Wien

2. April 2026, 15–17 Uhr: Osterfest mit Ensemble „Tenorissimo“ im Haus Gustav Klimt, Felbigergasse 81, 1140 Wien

Alle Termine und Veranstaltungsorte sind online unter www.dieklubs.at sowie in der DieKlubs-App (kostenlos in allen gängigen App-Stores erhältlich) zu finden.