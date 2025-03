Ottakring: Zwei Tage im Zeichen der Frauen

Anlässlich des internationalen Frauentages lädt der 16. Bezirk zu zwei Frauen-Veranstaltungen ein. Die Türen des Ottakringer Amtshauses öffnen sich.

Der 8. März wird seit mehr als 100 Jahren als Tag des Kampfes für die Gleichberechtigung von Frauen gefeiert. Rund um den internationalen Frauentag bieten die Stadt Wien, ihre Unternehmen, die Bezirke und viele Partner ein breitgefächertes Angebot von Veranstaltungen in den Bezirken an. So auch in Ottakring. Bezirksvorsteherin Steffi Lamp lädt ins Ottakringer Amtshaus zu zwei tollen Terminen: “Kommen Sie vorbei, ich möchte Sie an dieser Stelle persönlich einladen.”

Termin: offene Frauensprechstunde – ohne Anmeldung

Wann: 4. März 2025 von 9-16 Uhr

Wo: Bezirksvorstehung Ottakring, 16., Richard-Wagner-Platz 19



Termin: Vortrag mit dem PSD Wien “Frauen, Kinder und Sucht”

Wann: 5. März um 17:30 Uhr

Wo: Bezirksvorstehung Ottakring, 16., Richard-Wagner-Platz 19

Das volle Rahmenprogramm auf: https://wienerfrauenwoche.at/