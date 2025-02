Ottakringer Spitzen-Kandidaten für die Wahl stehen fest

Einstimmig fixierte die Ottakringer SPÖ ihre Kandidatenliste für den 27. April. Im Bezirk ist Vorsteherin Steffi Lamp die Nummer 1, für den Gemeinderat ist es Stadträtin Ulli Sima.

Die Ottakringer Sozialdemokraten setzen auf ein bewährtes Team mit einem gehörigen Schuss Erneuerung. Die seit einem Jahr amtierende Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp geht in ihre erste Wahl. Nummer zwei auf der Bezirksliste ist Florian Saurwein, derzeit SP-Bezirksgeschäftsführer und vormals Sozialarbeiter – er soll Bezirksvorsteher-Stellvertreter werden.

Starke Stimmen für den Gemeinderat

Für die Gemeinderatswahl, die gleichzeitig mit der Bezirksvertretungswahl am 27. April stattfindet, belegen bewährte Kräfte die Plätze eins und zwei: Stadträtin Ulli Sima ist seit 2004 Stadträtin und schaut seit 21 Jahren auf “ihr” Ottakring. Dahinter kandidiert Susanne Haase, die viele Jahre Bezirksmanagerin und Klubobfrau der SPÖ Ottakring war und seit 2022 im Gemeinderat sitzt. Ihr Ziel, so betont sie, ist eine Stadt, in der alle Menschen ihren Platz haben und mit Respekt behandelt werden.

Ein kompetentes Team

Zufrieden mit dem Team ist der Bezirksvorsitzende und Nationalrat Christian Oxonitsch: “Das Angebot ist eine Mischung aus kommunalpolitischer Kompetenz und Erfahrung sowie einem frischen Wind für die Zukunft unseres Bezirkes.” Neue Kandidaten sind etwa Ex-Boxer Marcos Nader, der sich mit dem Bounce-Boxstudio der Jugendarbeit verschrieben hat, oder Lehrerin Ilkay Idiskut, die aus TV-Produktionen bekannt ist und in Ottakring unterrichtet.