Ganz unter dem Motto „O´zapft is!“ lädt der Gleis//Garten in der Eichenstraße 2 zum stimmungsvollen Oktoberfest unter Palmen ein. Vom 2. bis 5. Oktober erwartet die Gäste in Wiens erstem Foodmarket Live-Musik, Tanz und traditionelle Schmankerl.

Bereits zum zweiten Mal verwandelt sich der Wiener Gleis//Garten in ein modernes Oktoberfest, mit urbanem Foodmarket-Flair. „Unser Ziel ist es, mitten in Wien eine junge, moderne und stimmungsvolle Alternative zum klassischen Oktoberfest zu schaffen – und zwar bei freiem Eintritt und passender Live-Musik“, so Anton Borkmann, Geschäftsführer des Gleis//Garten. Vor Ort kann nicht nur ausgiebig bei Live-Musik getanzt, sondern auch traditionelle Köstlichkeiten verkostet werden. Aufgetischt werden neben Bier und Spritzer auch herzhafte Schmankerl und Specials von den Gastronomen im Gleis//Garten. Von Brezn bis Brathuhn ist für jeden etwas dabei, wobei der Foodmarket-Flair durch die Foodstände erhalten bleibt. Größere Vorbestellungen sind bei Tischreservierung möglich.

Neben Frühschoppen, Dirndl-Tanz und herzhaften Schmankerln erwartet alle Gäste des Oktoberfests ein weiteres, ganz besonderes Highlight. Eine eigene Zapfmaschine inklusive 30 Liter Bierfass kann man sich sogar an den Tisch bestellen, um die Maßkrüge ohne Warteschlange jederzeit selbst aufzufüllen. Diese Möglichkeit bietet vor allem Gruppenreservierungen, Firmenfeiern oder Geburtstagsfeiern eine einzigartige Chance, gemütlich bei guter Stimmung mit hochwertigem Bier anzustoßen. Für alle, die lieber unbeschwert genießen möchten, gibt es exklusive Getränkepackages: Für 39 Euro pro Person kann man eine Bier-Flatrate (inkludiert alle VIENNA KRAFT Biere) und für 49 Euro pro Person eine Bier und Spritzer Flatrate (inkludiert alle VIENNA KRAFT Biere und Spritzgetränke) vorbestellen.

Das Oktoberfest im Gleis//Garten findet von Donnerstag, 2. Oktober 2025 (Bieranstich Eröffnung um 16:00) bis Sonntag, 5. Oktober 2025 statt. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos. Tischreservierungen sind ab 43 Euro pro Person möglich. An allen Tagen erwartet die Besucher frisch gezapftes Bier, traditionelle Schmankerl, Live-Musik und stimmungsvolle Atmosphäre. Weitere Infos und Gruppenreservierungen: gleisgarten.com/oktoberfest