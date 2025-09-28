Foodies sind begeistert, dass sich Wiens Gastro-Szene in den letzten Jahren so gut entwickelt hat – und noch begeisterter, dass die Stadt von 3. bis 11. Oktober zum Zentrum des Genusses wird. Bei der „Vienna Future Food Week“ dreht sich neun Tage lang alles rund ums Essen – und dabei vor allem ums Gustieren und Genießen. “Essen ist Kultur, Essen ist Politik, Essen ist Zukunft,”, so der Festivalgründer Matthias Balgavý. Angesagte Locations in Wien werden zu Schauplätzen von Pop-ups, (Kulinarik-)Talks und Geschmacks­erlebnissen. Zum Auftakt der Genusswoche laden die Veranstalter Popchop die gefeierte ukrainische Köchin Olia Hercules am 3. Oktober zur Präsentation ihres neuen Kochbuchs „Strong Roots“ ins Hotel Motto. Die Kraft des Kochens ist darin genauso Thema wie auch Krieg und Weltpolitik.

Programm-Höhepunkte

Weitere Highlights: Beim „XO Roulette“ im „XO Grill“ im 7. Bezirk sind wechselnde Gast­köch:innen und Winzer:in­nen vor Ort, die Saint-Charles-Apotheke lädt zum Nachtdiensttasting, im „Kikko Bā“ gibt es eine Symbiose aus Streetfood und Naturwein von „Döner Veltliner“ und das MAK widmet sich mit „Tableau“ der Tableware. Im WUK findet außerdem der “mit alles”-Markt statt und das “Unbeschwipst”-Dinner von “Rosi” und “kein & low”, beweist, dass man sich dem Hedonismus auch ohne Hochprozentigem hingeben kann.

Das ganze Programm: popchop.at