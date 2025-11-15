Bis 22. März 2026 verwandelt sich der Spiegelpalast wieder Abend für Abend in einen Ort voller Magie, Musik und Lebensfreude.

Ein Abend voller Emotion, Humor und Genuss

„Better Together“ – der Name ist Programm. Die neue PALAZZO-Show vereint alles, was das Publikum liebt: Weltklasse-Artistik, charmanten Humor, herzerwärmende Momente und ein exquisites Gourmet-Menü aus der Küche von Toni Mörwald.

Regie führen Verena Schmidt und Sabine Rieck, die ein Ensemble internationaler Künstlerinnen und Künstler vereinen. Mit Präzision, Anmut und Leidenschaft präsentieren sie spektakuläre Darbietungen, die das Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ eindrucksvoll auf die Bühne bringen.

Stars in der Manege: Magie, Akrobatik und jede Menge Herz

Als Moderator führt Entertainer Thomas Otto mit Witz, Charme und verblüffender Zauberei durch den Abend. Unterstützt wird er von Aaron Dewitz, besser bekannt als „Herr Kasimir“, der mit visueller Comedy und Jonglage für herzhafte Lacher sorgt.

Für Staunen sorgt auch das Duo Mohammed Husseni & Mohammed Ramadhani mit beeindruckender Hand-auf-Hand-Akrobatik. Alberto Rabago begeistert am Chinesischen Mast, Anna Fisher wirbelt mit Hula-Hoops durch die Manege, und Yordi zeigt unglaubliche Jonglierkunst mit den Füßen.

Die Balance-Darbietung von Liu Wenlong und die poetische Luftring-Performance von Manda Rydman runden das artistische Feuerwerk ab.

Musik, die unter die Haut geht

Für die musikalische Begleitung sorgt die Live-Band The Ferris Wheelers unter der Leitung von Martin Zaunschirm. Gemeinsam mit der ausdrucksstarken Sängerin Niamh Shoyinka schaffen sie den emotionalen Klangteppich für einen Abend voller Rhythmus und Gefühl.

Prominente Gäste feierten mit

Zur Premiere kamen zahlreiche bekannte Gesichter aus Kultur, Show und Gesellschaft – darunter Caroline Athanasiadis, Nadja Maleh, Eva Mörwald, Maya Hakvoort, Proschat Madani, Christina und Jacqueline Lugner, Barbara Wussow, Gerhard Ernst, Martin Leutgeb, Thomas Schäfer-Elmayer, Gerti Senger, Yury Revich und viele mehr.

Genuss trifft Lebensfreude

Ob Gourmet-Menü, prickelnde Artistik oder musikalische Highlights – im Toni Mörwald PALAZZO wird jeder Abend zu einem besonderen Erlebnis. Hier trifft kulinarische Raffinesse auf artistische Spitzenleistung, Humor auf Herzlichkeit – und das alles im einzigartigen Ambiente des Spiegelpalasts im Wiener Prater.

Infos & Tickets

„Better Together“ läuft noch bis 22. März 2026

📍 Toni Mörwald PALAZZO, Prater 121, 1020 Wien

🎟️ Infos & Tickets: www.palazzo.org/wien