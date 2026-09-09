Historisch: Ein Kunstprojekt gegen das Vergessen

Das Schicksal der einstigen Arbeiterinnen der Neusiedler Papierfabrik war kein leichtes. Die Künstlerin Hermine Steinbach-Buchinger hat sich mit einem Kunstprojekt das Ziel gesetzt dieses vor dem Vergessen zu bewahren.

Die Lebenswelt der Arbeiterinnen in der historischen Papierfabrik Klein-Neusiedl (gegründet 1793) war von schwerer körperlicher Arbeit, langen Arbeitszeiten und dem frühindustriellen Wandel geprägt. Frauen arbeiteten vor allem im Bereich der Hadernaufbereitung (dem Sortieren und Zerkleinern von alten Textilien als Rohstoff), beim Sortieren von Papierbögen und beim Trocknen unter den Mansardendächern.

Wie im 18. und 19. Jahrhundert üblich, war der Lohn der Arbeiterinnen deutlich geringer als der ihrer männlichen Kollegen an den Holländermaschinen oder Wasserrädern.

Vergessene Geschichte

Unter dem Motto “PAPIERarbeiter*in” hat die Künstlerin Hermine Steiach-Buchinger ein Kunstprojekt ins Leben gerufen. Es erzählt die die vergessene Geschichte der Arbeiterinnen der Neusiedler Papierfabrik.

Hermine Steinbach-Buchinger, deren Atelier sich in der Fabrik befindet, hat fünf lebensgroße Arbeiterinnen gemalt und gemeinsam mit Historikern und Menschen aus dem Ort nach ihrer Geschichte gesucht.

Themenabend zur Ausstellung

Begrüßung erfolgt durch Susanne Deutsch, der stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins der VHS Liesing.

Am Dienstag, den 15. September lädt man und 18.30 Uhr bei freiem Eintritt in den Kunstsalon 23 (23., Liesinger Platz 3) zu einem Abend, der sich dem Thema “Von der Arbeiter*innen- zur Demokratiegeschichte” widmet.

Zum Projekt: Mag.a Hermine Steinbach-Buchinger, MAS, Initiatorin des Kunstprojekts „PAPIERarbeiter*in” und Malerin

Gespräch über die Geschichte der Fabrik mit Menschen der Region:

Robert Szekely, Bürgermeister Klein Neusiedl

Gerti Braunrath, Nachfahrin eines Fabrikarbeiters

Mag.a Eva Polsterer, Geschäftsführerin des Besitzerkonsortiums und Visionärin Mag.a Gabriele Eipeldauer, Historikerin und Verfasserin der Ausstellungstexte

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Einfach vorbeischauen!