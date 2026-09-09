Catwalk-Stars gesucht: WBB-Leser auf den Laufsteg

Einmal selbst im Rampenlicht stehen: Die look! Style Awards finden am 2. Oktober erstmals im ALEX Krems statt – und WBB-Leserinnen und -Leser können Teil der großen Fashion Show werden.

Modelmaße oder Laufsteg-Erfahrung sind nicht erforderlich. Gesucht werden Menschen mit Persönlichkeit, Stil und Freude an Mode.

Offenes Casting im ALEX Krems

Am Freitag, 18. September, wird das Einkaufscenter von 14 bis 18 Uhr zur Casting-Zone. Eine Anmeldung ist nicht notwendig: Interessierte können einfach vorbeikommen und zeigen, was ihren persönlichen Stil besonders macht. Wir empfehlen eine Bewerbung vorab online oder mit Foto per E-Mail an event@alex-krems.at.

Ob groß oder klein, jung oder älter, kurvig oder kantig: Bei den look! Style Awards zählt nicht die Konfektionsgröße, sondern die Ausstrahlung. Auch Neulinge auf dem Laufsteg sind ausdrücklich willkommen.

Zehn Kategorien für starke Looks

Die ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten bei der großen Show in zehn Kategorien an – darunter „Best Business Style“, „Best Family Style“ und „Best Party & Glamour Style“. Eine prominente Jury entscheidet, wer mit seinem Auftritt und seinem individuellen Look überzeugen kann.

Damit beim großen Moment jeder Schritt sitzt, erhalten die Finalisten vor der Show ein professionelles Catwalk-Training mit Mode- und Trendscout Wolfgang Reichl. Für das passende Beauty-Styling sorgen die Make-up-Artists von BIPA und Marionnaud.

Der große Auftritt

Am 2. Oktober beginnt das Programm bereits um 14 Uhr. Um 15 Uhr präsentiert die HLM HLW Modeschule Krems ihre selbst entworfenen Kollektionen. Ab 16 Uhr gehört der Catwalk schließlich den Finalistinnen und Finalisten der look! Style Awards.

In der Jury sitzen neben look!-Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner auch ALEX-Centermanagerin Barbara Weinstabl, Styling-Artistin Nadine Mayerhofer und Wolfgang Reichl. Durch den Nachmittag führt Moderatorin Martina Reuter.

Aktuelle Herbst- und Winterlooks von Kleider Bauer, Only und Jack & Jones sowie Schuhe und Accessoires von Deichmann und Bijou Brigitte liefern zusätzliche Modeinspiration.

Feiern nach dem Finale

Nach der Preisverleihung steigt die Afterparty von Kleider Bauer. Alex Auer vom Stadtradio 1 sorgt für die passenden Beats, Harry’s Gastrotainment serviert Fingerfood und eine 360-Grad-Kamera von MediaMarkt hält die schönsten Momente fest.

Wer den Sprung ins Rampenlicht wagen möchte, kommt am 18. September zwischen 14 und 18 Uhr zum offenen Casting ins ALEX Krems.

Weitere Informationen und Anmeldung unter alex-krems.at.