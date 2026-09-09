Mit dem Schiff direkt zum Schlager-Highlight

Musikstars, Wein und Donaupanorama: Die DDSG Blue Danube lädt rund um die „STARnacht“ am 18. und 19. September zu einer besonderen Panoramafahrt durch die Wachau ein.

Wenn am 18. und 19. September 2026 die „STARnacht aus der Wachau“ wieder Stars aus Musik und Unterhaltung in die Welterberegion lockt, bietet die DDSG Blue Danube eine besondere Möglichkeit, das Event zu erleben: Bei der Panoramafahrt „STARnacht“ Wachau geht es an Bord der MS Dürnstein von Krems/Stein stromaufwärts Richtung Rossatzbach. Von der Donau aus genießen die Gäste den Blick auf die malerische Landschaft der Wachau und das beeindruckende Veranstaltungsareal mit seiner Bühne. Mit etwas Glück lässt sich sogar ein Blick auf die Stars erhaschen.

Für musikalische Höhepunkte sorgen heuer unter anderem Unheilig, Lucas Fendrich, Thorsteinn Einarsson, Nino de Angelo und Marina Marx, Josh., Julia Buchner, Chris Steger und Peggy March. Durch die beiden Abende in Rossatzbach, direkt gegenüber der Burgruine Dürnstein, führen Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

„STARnacht“ vom Wasser aus

Während an Land die Stars für musikalische Höhepunkte sorgen, geht es an Bord gemütlich zu. Die MS Dürnstein legt um 17:30 Uhr in Krems/Stein ab und fährt entlang der Donau bis in Richtung Rossatzbach. Die Gäste können das Geschehen von Bord aus beobachten und dabei die Wachau aus einer besonderen Perspektive erleben. Die Rückkehr nach Krems/Stein ist für 21:30 Uhr vorgesehen.

Auch kulinarisch steht die Wachau im Mittelpunkt: Im Ticket der Panoramafahrt ist eine Winzerjause mit regionalen Spezialitäten sowie ein Achtel Wein inkludiert. Schinkenspeck, Blutwurst, Beinschinken, Gouda, Liptauer, Verhackertes, Bio-Ei und weitere herzhafte Zutaten machen die Jause zum passenden Begleiter für den Abend auf der Donau.

Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf ddsg-blue-danube.at/panoramafahrt-starnacht-in-der-wachau