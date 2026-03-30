Gerade in Zeiten anhaltend hoher Armutszahlen ist verlässliche Unterstützung wichtiger denn je. Beim Netzwerktreffen „Run & Connect“ des Wien Energie Business Run sind gleich drei starke Partner zusammengekommen: Die Tafel Österreich, die Ottakringer Brauerei und der Wien Energie Business Run. Gemeinsam setzen sie auch 2026 ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort – mit dem Ziel, soziale und ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden.

Im Mittelpunkt steht die Initiative „Ottakringer Pfandfinder“ der Wiener Privatbrauerei: Eine Sammelaktion für leere Pfanddosen und -flaschen, deren Erlös getreu dem Motto „Spenden statt kübeln!“ sozialen Organisationen zugutekommt – darunter Die Tafel Österreich. Herzstück der Aktion ist ein zwei Meter hohes gelbes Spendenherz, das am Ottakringer-Areal und bei Großveranstaltungen in ganz Österreich zum Einsatz kommt. Das Prinzip ist einfach und wirkungsvoll: Besucher können ihre leeren Pfandgebinde einwerfen und so direkt Gutes tun.

“Jede gespendete Pfanddose und -flasche entfaltet eine doppelte Wirkung“, so Alexandra Gruber, Geschäftsführerin Die Tafel Österreich. „Sie trägt dazu bei, wertvolle Rohstoffe im Kreislauf zu halten – und ermöglicht gleichzeitig, dass wir noch mehr armutsbetroffene Menschen mit Lebensmitteln versorgen können. Angesichts der mehr als 400.000 Menschen in Österreich, die unter schwerer Ernährungsarmut leiden, ist das von unschätzbarem Wert.“

Aktiv am Wien Energie Business Run

Auch 2026 wird der Wien Energie Business Run wieder zu den zentralen Einsatzorten zählen. Bereits im vergangenen Jahr gehörte das Laufevent zu den Veranstaltungen, bei denen besonders viele Pfandgebinde gesammelt wurden – ein starkes Zeichen dafür, wie sportlicher Teamgeist und gesellschaftliche Verantwortung zusammenwirken können.

Dazu Gerhard Wehr, Geschäftsführer des Wien Energie Business Runs. „Der Wien Energie Business Run versteht sich als aktive Plattform, um Unternehmen mit dem Charity-Gedanken zu vernetzen. Insbesondere Firmen, die ESG-Ziele verfolgen, sind für uns und für die NPOs entscheidende Partner. Wir wollen hier ganz bewusst als Brückenbauer fungieren und Partnern den Raum geben, ihre soziale Verantwortung mit sportlichem Teamgeist zu vereinen. Gemeinsam schaffen wir so einen Impact, der weit über den Renntag hinausgeht.“

Jede Dose hilft

Für Die Tafel Österreich bedeutet jede Pfandspende konkrete Hilfe: Seit mehr als 26 Jahren versorgt der vorwiegend spendenfinanzierte Sozial- und Umweltverein armutsbetroffene Menschen durch soziale Einrichtungen kostenfrei mit geretteten Lebensmitteln. Jeder Euro ermöglicht bis zu fünf Mahlzeiten für Menschen in Not. Florian Hochebner, Geschäftsführer Ottakringer Brauerei: „Die Initiative Pfandfinder zeigt für uns auf eine sehr einfache, aber wirkungsvolle Art, wie viel man gemeinsam bewegen kann. Jede zurückgebrachte Dose ist ein kleiner Beitrag – für die Umwelt und für Menschen, die Unterstützung brauchen. Dass wir diese Initiative auch heuer wieder weiterführen, freut uns besonders.”