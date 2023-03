Platzl-Bäume warten auf den Frühling

Die neuen Bäume am Gersthofer Platzl warten auf den Frühling. Wie berichtet, waren drei von ihnen im Vorjahr abgestorben, weil sie angeblich einer Pilzinfektion ausgesetzt waren. Einen vierten Baum hat man zur Sicherheit auch gleich entfernt. Um eine Infektion bei den nun neu gepflanzten Ulmen zu vermeiden, wurde das gesamte Erdreich im Bereich der Wurzelstöcke ­entfernt und entsorgt.

Pflanzzeit

Wie man in der Bezirksvor­stehung versichert, waren die Ersatzpflanzungen eine Frage der Gewährleistung durch die Baumschule. Ob das auch für die umfangreichen Arbeiten an den mittlerweile reich bepflanzten Beeten gilt, konnte man bisher nicht ermitteln. Ein Risiko wurde bei der Neupflanzung diesmal jedoch ausgeschlossen: Die alten Ulmen wurden seinerzeit mit grünen Blättern angeliefert und gepflanzt. Diesmal wurden die Ulmen bereits laublos angeliefert und auch etwas später in den Boden eingesetzt. Bleibt jetzt zu hoffen, dass die Bäume diesmal von Infektionen verschont bleiben.