Einsamkeit ist kein Randthema mehr, sondern eine stille Herausforderung im städtischen Alltag. Gerade in einer wachsenden Stadt wie Wien leben viele Menschen nebeneinander, ohne einander zu kennen. Mit dem Gesprächsformat „Plaudern in der Bücherei“ setzt die Wiener Gesundheitsförderung genau hier an – und bringt ab Februar 2026 Menschen erstmals in Favoriten miteinander ins Gespräch.

Neue Begegnungen im Alltag

Ab Februar laden die Stadt Wien Büchereien erneut dazu ein, Platz zu nehmen, zuzuhören oder selbst zu erzählen. „Plaudern in der Bücherei“ versteht sich als offenes Angebot für alle, die Austausch suchen – ganz ohne Druck oder Verpflichtung. Die vertraute Atmosphäre der Büchereien schafft dabei einen geschützten Rahmen, in dem Gespräche entstehen dürfen. Soziale Nähe soll dort entstehen, wo Menschen leben.

Reden, zuhören und dazugehören

Angesprochen sind besonders Menschen, die sich allein fühlen oder neue Kontakte knüpfen möchten, etwa ältere Personen, Alleinstehende, Studierende oder Menschen, die neu in Wien angekommen sind. Die moderierten Gesprächsrunden bieten Raum für persönliche Geschichten, Alltagsthemen und gemeinsame Interessen. Dabei geht es nicht um große Reden, sondern um das einfache Dasein im Gespräch. Wer möchte, bringt Themen ein, wer lieber zuhört, ist ebenso willkommen.

Soziale Räume im Grätzl stärken

Die Treffen finden von Februar bis Juni 2026 abwechselnd in den Büchereien Neues Landgut und Per-Albin-Hansson-Siedlung statt. Damit werden bewusst Stadtteile angesprochen, in denen Nachbarschaft eine zentrale Rolle spielt. „Plaudern in der Bücherei“ zeigt, wie derartige Angebote zur Gesundheitsförderung beitragen können, indem sie Menschen zusammenbringen und soziale Isolation durchbrechen.

Bücherei Neues Landgut (Laxenburger Str. 4/1A, 1100 Wien, barrierefreier Zugang), jeweils 16-18 Uhr

Freitag, 20.2.2026 I 20.3.2026 I 17.4.2026 I 15.5.2026 I 12.6.2026

Bücherei Per-Albin-Hansson-Siedlung (Ada-Christen-Gasse 2B, 1100 Wien, Barrierefreier Zugang), jeweils 14-16 Uhr