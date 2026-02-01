Die öffentliche Auflage des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanentwurfs für das Holzbauquartier Weichseltalweg hat begonnen. Das Projekt kombiniert ökologische Bauweise mit sozialen und stadtteilbezogenen Faktoren und soll zu einem lebendigen, grünen Teil Simmerings werden.

Grünes „Herz“, Wohnraum: Was geplant ist

Im Zentrum des neuen Quartiers steht ein über zwei Hektar großer Park, der Raum für Erholung, Begegnung und Bewegung für künftige Bewohner und für die ganze Grätzl-Umgebung schafft. Neben der Grünfläche sind rund 750 Wohnungen vorgesehen, von denen mindestens zwei Drittel als geförderter Wohnraum geplant sind, um in Simmering bezahlbare Wohnoptionen zu stärken. Ein Kindergarten und Nahversorgungsangebote ergänzen das Wohnangebot und bringen Alltagsinfrastruktur direkt ins Quartier.

Das gesamte Gebiet umfasst etwa 11 Hektar westlich des Zentralfriedhofs, eingebettet zwischen Simmeringer Hauptstraße, Weichseltalweg, Anton-Steinböck-Gasse und „Am Kanal“. In der Stadtplanung gilt das Areal als Teil der prioritären Entwicklungsgebiete Wiens.

Nachhaltige Bauweise und Stadtentwicklung

Ein wesentliches Merkmal des Projekts ist die Holzhybridbauweise der Gebäude. Sie werden überwiegend in Kombinationen aus Holz und anderen Materialien gebaut, was Ressourcen schont und CO₂-Emissionen reduziert. Holz als nachwachsender Baustoff steht für kürzere Bauzeiten und weniger Belastungen für die Umgebung – ein Vorteil für Klima und Wohnqualität gleichermaßen.

Auch die Erhaltung bestehender Bäume und naturhafter Flächen ist Teil der Planung; ein Beitrag zu mehr Biodiversität im dicht bebauten Stadtgebiet und mit positiver Wirkung auf das Stadtklima. Verkehrsplanung und Mobilität sind ebenfalls in ein ganzheitliches Konzept eingebettet. Das Quartier soll innen „autofrei“ sein und setzt auf ein starkes Fuß- und Radwegenetz und gute Anbindung an Straßenbahn und Bus.

Mitreden, informieren: Wie es weitergeht

Der aktuelle Planentwurf liegt bis 5. März 2026 öffentlich auf, sowohl online als auch in der Planungsauskunft der MA 21. Interessierte können den Entwurf dort einsehen und schriftlich Stellung nehmen.

Parallel gibt es mehrere Informationsangebote für Bürgerinnen und Bürger:

Info-Ausstellung am Vorplatz Tor 1 des Zentralfriedhofs (Simmeringer Hauptstraße 230B) vom 18. Februar bis 29. März 2026

Expert:innen-Sprechstunden vor Ort am 18. und 26. Februar 2026, jeweils 16-18 Uhr

Online-Infoveranstaltung am 19. Februar 2026, 18-19.30 Uhr (Anmeldung erforderlich: mitreden@ma21.wien.gv.at; Link wird rechtzeitig zugeschickt)

Noch im Jahr 2026 soll der Gemeinderatsbeschluss zum neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan erfolgen. Danach schließen Wettbewerbe für Architektur und Freiraumplanung an. Der tatsächliche Baubeginn könnte Ende 2028 starten.

Mehr Informationen: www.wien.gv.at/stadtplanung/weichseltalweg